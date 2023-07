Maryam verzorgt als vrijwilliger de lunch op school in Bos en Lommer: ‘De kinderen zijn de toekomst’

Van wandelmaatje tot tuinhulp en van taaldocent tot voetbalcoach. In Amsterdam doen naar schatting 250.000 mensen vrijwilligerswerk, gemiddeld vier uur per week. De vraag is groot, de concurrentie moordend. Deze zomer spreekt Het Parool met vrijwilligers. Vandaag deel 1: de lunchmoeder voor gratis lunch op school.

Maryam el Jaouhari (39) schuift met blauwe Albert Heijnkratten door de gloednieuwe keuken van Kindcentrum de Vindplaats in Bos en Lommer. “Dit is de stilte voor de storm,” zegt ze. “En dan wordt het vandaag rustiger dan anders; de bovenbouw is op schoolreisje.”

In de kratten zit de lunch voor vandaag. Zoals altijd brood, beleg en fruit, maar vandaag ook ingrediënten voor vegetarische bami, onder meer pasta (volkoren) en kruidenmix voor bami (Knorr). De gratis lunch wordt aangeboden door het Jeugdeducatiefonds (JEF), vier dagen per week – op woensdagmiddag zijn de kinderen vrij natuurlijk – en twee dagen per week een warme maaltijd extra.

Het JEF verzorgt, dankzij het Programma Schoolmaaltijden van het ministerie van Onderwijs, gratis ontbijt, lunch of beide op zo’n duizend scholen in Nederland. Hoeveel scholen daarvan in Amsterdam staan, wordt niet bekendgemaakt.

“Dat het JEF dat aanbiedt, is natuurlijk fantastisch,” zegt El Jaouhari. “Zeker in deze tijd, waarin het helemaal niet normaal is dat alle kinderen met een volle maag naar school gaan.”

In de keuken wordt El Jaouhari deze ochtend geholpen door drie moeders, ook vrijwilligers. Maghnia Boulhout (62) roert in twee grote pannen met kokende pasta, en in een voor de bamimix. Sanaa el Marbet (39) en Khaddouij Addi (62) verdelen enkele plakjes kaas en kipfilet op de borden.

El Jaouhari: “We koken vaak vegetarisch, dus kinderen kunnen vleeswaren bij hun brood nemen, als ze dat willen.”

De extra warme maaltijd bestaat uit wokgroenten met noodles, of pizzapunten of rijst met vegaballetjes en broccoli. El Jaouhari: “We proberen elke keer zo gezond mogelijk te koken. En ze krijgen ook elke dag fruit.”

Voldoening

Dit schooljaar is El Jaouhari begonnen met vrijwilligerswerk. Twee basisscholen gingen samen verder als één nieuwe school met een nieuw gebouw, Kindcentrum de Vindplaats. In de ouderapp kwam een bericht dat vrijwilligers voor de lunch werden gezocht. El Jaouhari meldde zich meteen aan.

Haar twee zonen zitten op deze school. Jarenlang werkte ze op een taxatiekantoor, maar sinds een reorganisatie na corona heeft ze tijd voor vrijwilligerswerk. El Jaouhari: “Op deze manier ben ik toch nog betrokken bij de maatschappij, maar je doet het voor de kinderen natuurlijk. Het geeft zoveel voldoening om allemaal die superblije kinderen te zien. Steeds komen ze weer vragen: ‘Wat eten we vandaag?’ Daar doe je het voor, voor de kinderen. Zij zijn de toekomst.”

El Jaouhari begon na de herfstvakantie met twee dagen per week. Later werd haar gevraagd de coördinatie op zich te nemen en sinds de meivakantie doet ze dat vier dagen per week. Ze zorgt voor de bestellingen, stelt de menu’s samen, verdeelt de taken en zorgt dat er elke dag genoeg moeders zijn om in de keuken te helpen. Op dit moment is er een poultje van zo’n tien hulpmoeders.

El Jaouhari: “En dan zijn er nog zo’n dertig overblijfmoeders die helpen om toezicht te houden tijdens het eten aan tafel of buitenspelen, dat zijn ook allemaal vrijwilligers. Die betrokkenheid is heel belangrijk, niet alleen bij de kinderen, maar ook bij de buurt. Sommigen hebben geen kinderen op deze school, of ze zijn al ouder, maar ze blijven toch komen, voor de binding.”

Instellingen in Amsterdam staan te springen om vrijwilligers, maar van een grote concurrentie heeft El Jaouhari niets gemerkt. “Maar misschien lette ik er ook gewoon niet op, omdat ik eerder een baan had. En toen ik tijd had voor vrijwilligerswerk, kwam de oproep in de ouder-app voorbij.”

De vrijwilligers in de keuken krijgen een kleine vrijwilligersvergoeding. “Maar niemand doet het voor het geld,” zegt El Jaouhari. “We doen het om iets terug te geven aan de maatschappij. En voor sommige dames is het ook goed om de taal beter te leren.”

En ook voor de lol gewoon? El Jaouhari: “Natuurlijk. Het is leuk om samen te koken, en we genieten van de waardering die we van de kinderen krijgen. Nee, je zit hier niet voor straf.”

Lunch!

Het loopt tegen twaalf uur. Het is tijd voor de middenbouw, de tafels stromen langzaam vol. Ze hebben de pan al meteen gespot. “Macaroni!” En: “Ik wil ook macaroni!”

Bijna goed. “Wie wil er bami?” vraagt El Jaouhari aan een kluitje kinderen. Een jongetje: “Jaaaa, macaroni!”

Een meisje wil er ook graag twee sneeën bruin brood bij. Aan een andere tafel maakt een wachtend jongetje alvast een rolletje van een plak kaas, gevuld met stukjes komkommer. Die komt er wel.

El Jaouhari gaat verder bij de onderbouw. De allerkleinsten zitten in een apart gedeelte van de nieuwbouw. Ook daar zitten ze keurig aan tafels te wachten. De ontvangst is gemengd. Een jongetje wil niet (geen groente), zijn buurmeisje zegt: “Een beetje,” en het meisje daar weer naast steekt een vinger in de lucht en roept: “Ik heel veel!”

Een uitstekende doorsnee van de samenleving.

Weer een ander meisje, even later: “Ik vind het echt heel erg lekker.”

“Wat goed om te horen,” antwoordt El Jaouhari.