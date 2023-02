Martine Pijpe (1957-2023) maakte van de Vinse School een plek waar leerlingen zich thuis voelen

Vrijheid en verantwoordelijkheid waren de twee belangrijkste waarden voor Martine Pijpe. Met die filosofie richtte ze de Vinse School op. ‘De school moest als een thuis voelen.’

Ze zou nooit écht met pensioen gaan en hoe oud ze ook zou worden, Martine Pijpe zou tot haar dood betrokken blijven bij de Vinse School in de Haarlemmerstraat.

Het was haar levenswerk: een middelbare school met aandacht voor kunst en wetenschap en met een denkwijze die berust op die van het Finse schoolsysteem.

De autonomie van leraren stond net zo centraal als de vrijheid en verantwoordelijkheid van de leerlingen. En niemand mocht in hokjes gestopt worden: op de Vinse School krijgen kinderen van verschillende klassen, als het even kon, samen les. En, geen kantine of snackbar in de pauze. “Geef de kinderen de keuken,” zei Pijpe. “Laat ze zelf koken.”

Tosti’s, hapjes of andere gerechten maakten leerlingen klaar, voor zichzelf en voor elkaar. Net als thee: dat is niet alleen voor docenten en kunnen kinderen prima zelf zetten. “Het thuisgevoel was belangrijk,” vertelt vijfdeklasser David van der Linde, die Pijpe niet alleen bewondert als directeur, maar ook omdat ze een kraker was.

Safe space

“Dat is bijzonder. Een directeur die kraakt. Die vrijheid die ze zelf wilde, gaf ze ook aan haar leerlingen. Ze vond dat we ons op school thuis moesten voelen. Het moest een safe space zijn en ze luisterde echt naar ons.”

De dag dat kinderen tijdens een filosofieles klaagden over rokers voor de deur, was meteen de laatste dag dat er voor de deur gerookt mocht worden. “Daardoor voel je je als leerling gehoord.”

De filosofie van Pijpe werkte. De Vinse School, die in augustus 2015 werd opgericht, groeide uit tot een van de populairste scholen van de stad.

Pijpe wordt omschreven als een vuur dat dingen mogelijk maakte en waaraan je je soms kon branden. “Ze was altijd gedreven en wilde het beste voor de school. Je kon je ook branden aan dat vuur, dat gebeurde zeker. Maar het was nooit voor haarzelf of om ego. Alles was om de school te laten slagen,” vertelt coördinator Maarten Stok, die betrokken is bij de school sinds die nog alleen als idee bestond.

Welkom

“Martine en ik kwamen elkaar tegen bij de bezetting van het Maagdenhuis. Ze was betrokken in de maatschappij en vertelde me in 2011 al over haar schoolidee. Ze wilde een plek voor kinderen die niet direct ergens anders pasten. Voor zijinstromers en kinderen die vrijheid nodig hadden om verantwoordelijkheid te nemen.” Ze zag kinderen en greep in als ze via via hoorde dat een kind ‘even’ geen school had. Op de Vinse School waren die kinderen wél welkom.

Het was volgens collega’s van Pijpe te verwachten dat ze ook na haar pensioen al dan niet ongevraagd advies en kleur zou blijven geven aan de school. Pijpe bleef, tot aan haar dood op 11 februari 2023, betrokken bij haar school.

Een jaar voor haar pensioen overleed Martine Jannetje Helene Pijpe aan de gevolgen van een auto-immuunziekte. Ze werd 65 jaar.

‘Kijk hier even jouw gestolde droomschool werd een luchthaven voor hoogvliegers en voor vallende sterren een vangnet,’ schreef Stok in zijn afscheidsgedicht aan Pijpe. ‘Jij zag dat dwarsliggen niet altijd dwarswillen betekent en dat dwarsdenkers van iedereen het mooiste dromen.’