‘Martelcomplex’ van de onderwereld telde 7 zeecontainers: 6 cellen, 1 martelkamer

Een ‘martelcomplex’ van de onderwereld dat in juni is aangetroffen in een loods in Brabant bestond uit zeven zeecontainers. Zes waren ingericht als gevangeniscel. Een zevende werd door verdachten de ‘behandelkamer’, genoemd, waar slachtoffers werden gemarteld.

De recherche verdacht sinds april een 40-jarige Hagenaar van drugshandel en het voorbereiden van een liquidatie. Hij bleek een loods bij de Brabantse gemeente Wouwse Plantage te gebruiken. Die loods bleek onderwerp in onderschepte berichten uit de door criminelen veelgebruikte versleutelingsservice EncroChat waartoe de opsporingsdiensten sinds april toegang had.

De verdachten, die zich onbespied waanden met hun peperdure communicatiemiddelen, stuurden elkaar foto’s van de loods. Daarop is onder andere een tandartsstoel te zien met riemen bij de armleuningen en de voetsteun om een rivaal vast te kunnen gespen.

In tekstberichten werd beschreven hoe een crimineel zou worden ontvoerd en gemarteld. ‘Als ik hem op de stoel heb, gaat er meer komen.’ Uit dit soort teksten valt op te maken dat door middel van marteling er informatie vrij zou komen.

De loods werd in de versleutelde berichten onderling aangeduid als ‘de Ebi’, verwijzend naar de Extra Beveiligde Inrichting in Vught.