‘Martelcomplex’ van de onderwereld: 6 cellen, 1 martelkamer

Een ‘martelcomplex’ van de onderwereld dat in juni is aangetroffen in een loods in Brabant bestond uit zeven zeecontainers. Zes waren ingericht als gevangeniscel. Een zevende werd door verdachten de ‘behandelkamer’ genoemd, waar slachtoffers werden gemarteld.

De recherche verdacht sinds april een 40-jarige Hagenaar van drugshandel en het voorbereiden van een liquidatie. Hij blijkt nu gebruik te hebben gemaakt van een loods bij de Brabantse gemeente Wouwse Plantage, die onderwerp is in onderschepte berichten uit de door criminelen veelgebruikte versleutelingsservice EncroChat waartoe de opsporingsdiensten sinds april toegang hadden.

Verdachten die zich onbespied waanden, stuurden elkaar via hun peperdure communicatiemiddelen versleutelde berichten met foto’s van de loods. Daarop is onder andere een tandartsstoel te zien met riemen bij de armleuningen en de voetsteun om een rivaal vast te kunnen gespen.

In tekstberichten werd beschreven hoe een crimineel zou worden ontvoerd en gemarteld. ‘Als ik hem op de stoel heb, gaat er meer komen.’ Uit dit soort teksten valt op te maken dat door middel van marteling er informatie vrij zou komen.

De loods werd in de versleutelde berichten aangeduid als ‘de Ebi’, verwijzend naar de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Het complex zou bijna worden opgeleverd, bespraken de verdachten, en was dus nog niet gebruikt.

Handboeien aan plafond en vloer

In alle cellen waren aan het plafond en aan de vloer boeien aangebracht. De ruimtes waren goed geïsoleerd om eventueel geschreeuw te dempen en voorzien van camera’s om te registreren wat er in elke cel gebeurde. Op een chemisch toiletje zouden de slachtoffers kennelijk hun behoefte moeten doen. Ook was er een provisorisch onderkomen voor de bewakers gebouwd.

In verschillende tassen trof de politie voorwerpen aan die gebruikt konden worden om slachtoffers mee te folteren. Daaronder bevonden zich een snoeischaar, een takkenzaag, scalpels, tangen, extra handboeien, vingerboeien, tape, bivakmutsen en zakken om over de hoofden van slachtoffers te trekken.

De handboeien aan een plafond van een zeecontainer. Beeld Openbaar Ministerie

De geplande ontvoeringen leken met grote precisie te worden voorbereid, zo stelt het Openbaar Ministerie. Er waren meerdere ‘teams’, waaronder een zogenoemd OT, een observatieteam. Ook was de groep in het bezit van wapens, politiekleding, busjes, stopborden en kogelvrije vesten, wat een werkwijze suggereert die de laatste jaren ook in andere onderzoeken is opgedoken. In een loods stonden drie gestolen bestelbusjes en twee snelle BMW’s.

De recherche observeerde de loods en zag mannen vrijwel dagelijks klussen in de containers. De Haagse hoofdverdachte en een 43-jarige handlanger uit Rotterdam ontmoetten ook een 44-jarige man uit Nieuwegein. Uit hun onderlinge berichten bleek dat de groep een tweede loods wilde gebruiken als uitvalsbasis voor een crimineel ‘arrestatieteam’ met snelle auto’s, wapens en kogelwerende vesten. Deze loods bleek in Rotterdam gevestigd, naast de A16.

Beoogde slachtoffers

Terwijl de verdachten hun voorbereidingen troffen, kon de recherche door het grote onderzoek 26Lemont live meelezen. Door de toegang tot de EncroChat-berichten kon worden herleid wie de beoogde slachtoffers waren. Zij werden door de politie gewaarschuwd en doken onder.

De recherche is ervan overtuigd dat alle plannen voor ontvoeringen, martelingen en andere zware geweldsmisdrijven zijn voorkomen door het ingrijpen op het moment dat het martelcomplex bijna af was.

Op 22 juni vonden op 13 locaties huiszoekingen plaats en werden zes verdachten gearresteerd uit Den Haag, Rotterdam, Spijkenisse, Utrecht, Nieuwegein en Lexmond. In een loods in Rotterdam vond de recherche een Chinese kalasjnikov en zeven handvuurwapens. In totaal zijn bij de verdachten 25 vuurwapens gevonden.

Het Openbaar Ministerie noemt het martelcomplex en de plannen ‘ijskoud en ronduit schokkend’. De verdachten zitten vast voor het voorbereiden van ontvoering, gijzeling, zware mishandeling, afpersing en het deelnemen aan een criminele organisatie. De raadkamer van de Amsterdamse rechtbank heeft maandag besloten dat ze nog zeker negentig dagen in de cel blijven.