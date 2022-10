Mart Hoogkamer zoekt op tv in ééń week een après- skikraker én een ‘voetbalvolkslied’

I Want Your Song. Beeld Talpa

We zijn er weer bij en dat is niet zo prima als je denkt aan al die arme drommels uit Nepal en Bangladesh die in Qatar de stadions hebben gebouwd. Met de reportages van Danny Ghosen nog op het netvlies is het extra wrang, maar op SBS6 wordt de Oranjekoorts een maand voor het WK alvast opgepookt.

In een speciale aflevering van I Want Your Song werd de zoektocht ingezet naar ‘een nieuw voetbalvolkslied waarmee we onze Oranjehelden naar de finale kunnen zingen’. Bij elk reclameblok werd benadrukt dat dit programma mede mogelijk was gemaakt door voetbalbond KNVB en grote sponsors als Albert Heijn, KPN en Heineken, die eerder toch heel vroom beweerden dat ze in hun maag zaten met dit WK en de manier waarop de stadions tot stand zijn gekomen.

Mart Hoogkamer, bekend van de zomerhit Ik ga zwemmen in Bacardi lemon, mocht kiezen uit de inzendingen van vijf songwriters. Dat waren niet bepaald sportieve types die vanuit hun ‘muzikale mancave’ een meezinger hadden gecomponeerd. “Ook al heb je 48 bier op, je kunt het altijd meezingen,” zei één van de tekstdichters, en dat was bedoeld als warme aanbeveling.

Maar hoe oprecht was de belangstelling van Mart Hoogkamer nou helemaal? Vorige week begon hij op NPO3 voor AvroTros al een zoektocht naar een nieuwe hit, maar dan in het genre van de après-skikrakers. Alle aandacht is welkom, kortom. Het maakt allemaal niet uit, als de camera’s maar snorren.

Eén nieuwe hit tegelijk, dacht Lips, dat is meer dan genoeg. En met dit gekke winter-WK kan een beetje volkszanger een en ander vast prima combineren in één liedje. Dat je het na 48 bier nog kunt meezingen, is ook in de après-ski een groot pluspunt.