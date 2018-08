Marokkaanse Amsterdammers: 'Het leger zou niks voor mij zijn'

Yasmin el Mouhaib (17)

"Ik denk dat de onrust en de demonstraties in Marokko alleen maar zullen toenemen met de invoering van de dienstplicht. Ik had er nog niet bij stilgestaan dat het ook voor mij als Marokkaanse Nederlander zou kunnen gelden."



"Het zou niks voor me zijn. Na drie weken vakantie ben ik al blij als ik weer naar huis mag. Ik kan er als vrouw niet eens zonder mijn moeder of broer naar buiten. Volgens Nederlanders mag ik dan een Marokkaan zijn, zodra ik in Marokko ben, ben ik een Nederlander."



Jamal Bensaid (49)

"Marokkanen hoeven zich geen ­zorgen te maken. Ik woonde nog in Marokko voordat de dienstplicht in 2006 werd afgeschaft en ze hielden destijds altijd rekening met je persoonlijke situatie. Mijn buurjongen hoefde bijvoorbeeld niet in het leger omdat hij in zijn gezin de enige kostwinner was. Hetzelfde gold voor studenten."



"Voor de Marokkanen die nu werkloos op straat hangen, is de dienstplicht juist goed. Dan ontwikkelen ze een beetje discipline. Ik denk niet dat de regering Marokkaanse Nederlanders zal oproepen. Er wonen in Marokko bijna 40 miljoen mensen, dat lijkt me genoeg."