Marly Zevenhek voert rechtszaak om duurzamer te mogen wonen: ‘Waarom mag ik niet van het gas af?’

Marly Zevenhek wil niets liever dan dat haar woning van het gas afgaat, maar haar verhuurder Ymere werkt niet mee. Beeld Eva Plevier

‘Zet ook de knop om’ heet de campagne waarmee de overheid sinds de Russische inval in Oekraïne Nederlanders oproept om minder aardgas te gebruiken. De gemeente Amsterdam heeft daar al jaren een flinke subsidie voor over. Op Marly Zevenhek uit Zuid komt het allemaal wat wrang over, want zij wil niets liever. “Ze zijn het aan alle kanten aan het promoten en ik mag niet van het gas af.”

Al vier jaar probeert ze bij haar huisbaas Ymere toestemming te krijgen om de cv-ketel van haar huurappartement in de Sportstraat in te ruilen voor een warmtepomp of infraroodpanelen op groene stroom. Later dit jaar treft ze de woningcorporatie opnieuw in de rechtszaal. Zevenhek: “Het is een langdradig verhaal aan het worden.”

De groene stroom wekt ze op met zes zonnepanelen op het schuurtje in de tuin van haar benedenwoning. Daar hangt ook de vlag van klimaatactiegroep Extinction Rebellion. Het laat maar zien waar het Zevenhek om te doen is: minder broeikasgassen om de opwarming van de aarde binnen de perken te houden. Als haarstylist kiest ze heel bewust voor biologisch afbreekbare shampoos en kleuringen zonder ammonia.

Subsidie van 3000 euro

Ze verwacht bovendien dat de energierekening lager uitvalt zonder gas. Haar woning is met 42 vierkante meter niet al te groot. De woning is door Ymere in 2010 grondig onderhanden genomen met onder meer dubbel glas en beter isolerende muren. Een cv-ketel is volgens haar daarom niet nodig.

De vorige winter heeft dat wel aangetoond, vindt Zevenhek. Het was niet een strenge winter, maar ze wist haar huiskamer gemakkelijk op temperatuur te houden met geleende infraroodpanelen, elektrische apparaten, eigenlijk bedoeld als bijverwarming, die heel plaatselijk hun warmte afgeven. Een warmtepomp zou nog beter zijn, maar daarvoor is ze afhankelijk van de subsidie van 3000 euro die de gemeente Amsterdam beschikbaar stelt voor huurwoningen die van het gas af gaan.

Ymere wil niet meewerken aan de plannen van Zevenhek die daarom de subsidie niet krijgt. Volgens de woningcorporatie is het efficiënter als woningen per complex worden verduurzaamd. Als huurders ieder voor zich met subsidie een alternatief voor de cv in huis halen, vreest Ymere ‘een lappendeken’ van technieken en apparaten die allemaal op hun eigen manier onderhouden moeten worden. Wanneer de Sportstraat van het gas gaat, kan Ymere niet zeggen. Dat is ook afhankelijk van de vve waar de huurwoning onderdeel van uitmaakt.

Levensstijl

Punt van discussie in de rechtszaak is verder of de woning ook in een strenge winter behaaglijk blijft met alleen infraroodpanelen. “Dat Marly Zevenhek bewust kiest voor een lagere temperatuur en de woonkamer alleen verwarmt met infraroodpanelen waardoor haar energieverbruik naar eigen zeggen daalt, kunnen wij, zeker gezien de energieschaarste, alleen maar respecteren,” zegt een woordvoerder. “Dat wil niet zeggen dat dit ook de levensstijl is van een eventuele nieuwe huurder die andere eisen stelt aan de temperatuur in de woning.”

Behalve op Ymere richt Zevenhek zich tot de gemeente. Die wilde haar eerst de subsidie van toen nog 5000 euro niet geven omdat zij niet kon garanderen dat haar woning definitief van het gas af gaat. Na het opzeggen van het huurcontract kon de huisbaas immers de gasleiding weer openzetten. Later kreeg een huurder van De Alliantie de subsidie alsnog. “Dankzij mijn rechtszaak!” zegt Zevenhek. Haar hielp het allemaal niets omdat Ymere nog steeds geen toestemming geeft en dat blijft een voorwaarde die de gemeente stelt.

Zonde, vindt Zevenhek, die in afwachting is van een nieuwe uitspraak in haar rechtszaak tegen Ymere. “De gemeente zit Ymere ook niet erg achter de broek,” zegt ze. Ze vindt ook dat haar voorbeeld weerstand had kunnen wegnemen onder huurders in andere wijken waar plannen zijn om van het gas af te gaan. “De gemeente had mij ook als koploper kunnen gebruiken: zie je wel, het is niet duurder.”

Onder een dekentje

Zelfs al heeft ze zonder subsidie haar verwarming al verduurzaamd met de geleende infraroodpanelen, Zevenhek zet de rechtszaak toch door. “Niet voor mij, maar voor alle huurders die in hetzelfde schuitje zitten.”

Haar energierekening is al een stuk lager dan met gas. Ondanks de geëxplodeerde energieprijzen was ze het afgelopen jaar niet duurder uit. De infraroodpanelen gebruikt ze heel gericht en ze kruipt net zo lief onder een dekentje als het buiten gemeen koud is. “Als ik naar Ymere was blijven luisteren had ik nu een enorme energierekening gehad.”