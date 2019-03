Marktlui: 'Tarik E. bedreigde vaker op de Albert Cuyp'

De hevig bloedende Colmans, van Joodse komaf, kreeg hulp van zijn Marokkaanse collega Abdel, ook wel Appie genoemd en volgens Colmans de oom van Badr Hari. "Hij bond mijn been af met een riem. Anders was ik doodgebloed."



Tarik, zoals hij wordt genoemd, is een paar jaar geleden met zijn waterpijpenwinkel begonnen. De laatste tijd kwamen er nauwelijks nog klanten binnen. Hij gebruikte een periode drugs en alcohol - flessen Bacardi - maar de laatste tijd deed hij dat niet meer.



Af en toe sloot hij zijn winkel voor zes weken en keerde dan volgens buren verdwaasd terug. Hij was in zichzelf gekeerd en vertoonde vreemd gedrag. Hij zat, zeggen marktkooplui, met kaalgeschoren hoofd urenlang gebeden te prevelen, zei niemand meer gedag en keek grimmig. De omgeving werd er benauwd van. De marktmeesters werden gewaarschuwd. Colmans collega belde op 11 maart de wijkagent.



"Binnen vijf minuten reageerde een radicaliseringsambtenaar. Maar deze beschouwde Tarik niet als een bedreiging."



Volop speculatie

Deze marktkoopman wil niet met zijn naam in de krant. "Sinds Tarik zich zo vreemd gedraagt, ben ik op zoek gegaan naar een pistool," zegt hij. Andere kooplui zijn ook bang en zeggen dat ze "niets gezien of gehoord" hebben.



Twee dagen na zijn telefoontje is het raak. Tarik heeft het dit keer op Abdel gemunt: "Hij schopte mijn paraplu's omver en stond met een mes dreigend tegenover me. Helemaal gestoord. Ja, door wat?"



Over de twee incidenten zegt de breed uitgevallen Appie: "Wij zijn op de markt één grote familie. Jij helpt mij en ik help jou. En jij gaat mij niet bedreigen." Of Tarik geradicaliseerd is, weet hij niet. "Heb ik niet gemerkt."

