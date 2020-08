Marktlieden Albert Cuyp luiden noodklok over mondkapjesplicht

Op de Albert Cuypmarkt werden woensdag gratis mondkapjes uitgedeeld. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Ze hebben na één dag de balans opgemaakt en de uitkomst is ronduit schokkend, zegt belangenvereniging CVAH (Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel). “De ondernemers draaiden vandaag nog niet de helft van de normale omzet in coronatijd. En die is al een stuk lager dan normaal.”

De gemeente Amsterdam moet het besluit voor de mondkapjesplicht terugdraaien, zo vragen de marktondernemers in een gezamenlijke brief. Volgens hen moet dat makkelijk kunnen, omdat het door het wegblijven van toeristen niet druk is op de Cuyp en de klanten de 1,5 meter goed kunnen aanhouden.

Extra gedupeerd

De kooplieden voelen zich extra gedupeerd omdat hun werk zich buiten afspeelt en besmetting daar volgens hen ‘niet of nauwelijks plaatsvindt’. Ze vragen zich af waarom er geen mondkapjesplicht geldt in supermarkten: ‘Die hebben spek op de botten en draaien de laatste maanden kerstomzetcijfers. Nu wordt de kleine ondernemer keihard getroffen!,’ schrijven ze. Volgens hen is het nu zo dat de weinige bezoekers die wel komen, zich meteen omdraaien als ze horen dat ze een mondkapje op moeten.

Als de inkomstenderving aanhoudt, wil de CVAH een gesprek met de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam. “Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat ondernemers straks financieel in de problemen komen, omdat een experiment van de burgemeesters niet goed genoeg is doordacht en uitgediept,” aldus voorzitter Henk Achterhuis.