Marktkantine boos om maatregelen: ‘Dit heeft een averechts effect’

Volle bak in de Marktkantine, in betere tijden. Beeld Tim Buiting

Sinds begin juli hadden ze, net als verschillende andere Amsterdamse clubs, een manier gevonden om te overleven maar nu staan ook hun strak georganiseerde zitfeestjes onder druk. “Deze evenementen zijn voor deze club het verschil tussen langzaam doodbloeden of proberen te overleven.”

Ze hadden het net goed voor elkaar in de Marktkantine. Na een maandenlange sluiting had de club aan de Jan van Galenstraat sinds begin juli een tijdelijke oplossing gevonden in zitfeestjes. Maar met de regionale maatregelen die zondag ingaan - zoals licht aan om 12:00u, deuren dicht om 01:00u - moeten eigenaren Eelko Anceaux en Leonardo Belloni opnieuw gaan puzzelen. En dat terwijl ze met hun Grote kleine clubshows toch nog iets van brood op de plank wisten te krijgen. “Ik snap er niks meer van,” verzucht Anceaux over de telefoon. “Ik voel nu vooral boosheid en onbegrip. We horen steeds dat het grootste probleem is de besmettingen die thuis plaatsvinden en wat gaan we dan doen? De horeca nog verder inperken. Dan krijg je een averechts effect. Mensen gaan dan nog meer thuis stiekem feestjes geven. Daar kun je vergif op innemen.”

Tafels en stoelen

En dat terwijl in de Marktkantine de zaakjes goed geregeld zijn, zo bleek na een eerder onaangekondigd bezoek van deze krant. Bezoekers worden op de avonden van de Grote kleine clubshows na het invullen van een vragenlijst en het ontsmetten van de handen naar hun tafeltje gebracht. De dansvloer staat vol met tafels, banken en stoelen - netjes afgezet met tape op de grond en tussen ieder tafeltje minstens 1,5 meter afstand.

Drankjes bestellen en afrekenen kan via een QR-code op het tafeltje. De drankjes worden dan door personeel met handschoenen naar je tafeltje gebracht. Opstaan hoeven en mogen bezoekers slechts voor een toiletbezoek - en dan slechts een gast per keer per tafel. En ja, hier geldt een streng ‘niet dansen’-beleid. Bezoekers die opspringen van hun stoel worden door een uitsmijter vriendelijk verzocht weer te gaan zitten.

Door de avond in twee shifts te verdelen - van 21:00u tot 11:30u en van 0:00u tot 3:00u - met een capaciteit van 160 man konden Anceaux en Belloni nog enigszins inkomsten binnenhalen. “Op een normale avond voor corona kon er tot 2000 man in de Marktkantine dus die 320 zijn er nog steeds veel minder maar tezamen met de steunmaatregelen van de overheid was het kostendekkend. Het is het verschil tussen langzaam financieel doodbloeden en proberen te overleven,” zegt Anceaux. Ze hoopten tot het einde van het jaar de shows voort te kunnen zetten. Hoe dat nu verder moet weet Anceaux nog niet. “We zullen moeten kijken hoe of wat. Misschien dat de avonden korter moeten worden en dat we eerder moeten gaan beginnen. Dat is eventueel nog een ontsnappingsmogelijkheid. Maar ik vrees dat we dan nog minder uit de kosten komen.”

Wat voor de Marktkantine geldt, gaat ook op voor veel andere nachtclubs in de stad. Ook andere bekende uitgaansgelegenheden zoals Escape of Radion hebben hun toevlucht gezocht in kleinere evenementen met zitplaatsen.

Winterslaap

“Ministers als Wiebes en Hoekstra hebben eerder gezegd dat nachtclubs beter in een winterslaap kunnen gaan. Maar ik ben bang dat als we dat doen we helemaal nooit meer wakker worden,” zegt Anceaux. “Je kennis valt weg, je verliest talent en kundig personeel, je netwerk verbrokkelt.”

Anceaux heeft het gevoel dat het nachtleven in het verdomhoekje zit. “Er is in deze stad een grote desinteresse voor het nachtleven. Als het over cultuur gaat, betreft het altijd gesubsidieerde cultuur.Wij vallen nota bene onder openbare orde en veiligheid in plaats van onder cultuur of economische zaken. Het stadsbestuur zou het best wat openlijker voor ons op mogen nemen en met de vuist op tafel slaan.” Zeker ook richting Den Haag. “Daar heerst gewoon openlijke minachting richting het nachtleven.”Anceaux was een van de organisatoren van de manifestatie op het Museumplein enkele weken geleden. Hij hoopt op nog meer actie vanuit de sector. “Ik hoop echt dat we dit nog kunnen omzetten in iets positiefs.”