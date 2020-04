Markt Plein ’40-’45 gesloten vanwege drukte

Beeld Eva Plevier

De markt op Plein ’40-’45 werd zaterdag rond 15.30 uur gesloten. Eerder was de indeling van de markt al aangepast, om meer ruimte te maken voor bezoekers. In de komende dagen wordt bekeken of de markt dinsdag weer open kan - maandag is er nooit markt.

Verder was het in de parken drukker dan normaal, met vooral veel wandelaars en sporters. Op sommige plekken werden afgesloten fitnesstoestellen tóch gebruikt, terwijl die waren afgezet met lint.

Over het algemeen is het stadsbestuur zaterdag echter ‘tevreden’ over het gedrag van de Amsterdammers. Ondanks het mooie weer worden de afstandregels over het algemeen goed nageleefd, zo laat een woordvoerder weten.

Waarschuwing van Halsema

Burgemeester Femke Halsema uitte vrijdag nog een niet mis te verstane waarschuwing: worden dit weekeinde de afstandregels niet in acht genomen, dan zijn strengere maatregels onvermijdelijk. “Wie de aanwijzingen om ten minste anderhalve meter afstand te houden niet opvolgt, moet beboet worden,” zei Halsema bovendien.

Van de bevoegdheden om preventief de bewegingsvrijheid in te perken maakt Halsema dit weekend ruim gebruik. Zo geldt voor de grachtengordel zondag een vaarverbod voor zowel de commerciële pleziervaart als de recreant. De sluizen blijven in de hele regio dicht voor de pleziervaart, om de instroom te beperken.

Bij de ingangen van onder andere het Vondelpark, het Rembrandtpark en het Oosterpark worden zondag maatregelen genomen om te vermijden dat er te veel mensen tegelijk zijn. Ook voor groepjes wielrenners die langs de Amstel willen fietsen en zich niet aan de regels houden, is geen coulance. De boete voor het overtreden van het samenscholingsverbod is vastgesteld op 390 euro.