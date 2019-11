Markt moet na jaren plots wijken voor ijsbaan Museumplein

De ijsbaan op het Museumplein bestaat al jaren naast de Museum Market. Beeld ANP

“We balen heel erg,” zegt organisator Saskia van den Brink. “En eerlijk gezegd begrijpen we er ook niets van. Bij een eerdere editie, twee weken geleden nog, stonden we ook op het plein toen de ijsbaan er was. Dat was juist hartstikke gezellig, iedereen vond het top.”

De beslissing van het stadsdeelbestuur komt enigszins uit de lucht vallen. Al jaren bestaan de Museum Market − al sinds 2013 maandelijks op het Museumplein te vinden − en de ijsbaan in de wintermaanden naast elkaar. De reden om dat nu te onderbreken? De druk op het plein wordt te groot als beide evenementen tegelijk worden gehouden, stelt het stadsdeel. “Met de ijsbaan is het druk genoeg op het Museumplein,” aldus een woordvoerder.

Te druk was het twee weken geleden zeker niet, zegt Van den Brink. “We hebben het idee dat dit een beslissing van één iemand in het bestuur is. Ze hadden toch ook even kunnen komen kijken?”

Steeds meer regels

Van den Brink noemt het besluit ‘beangstigend’. De afgelopen jaren moet de Museum Market volgens de organisator aan steeds meer regels voldoen. “We mogen geen drankjes meer verkopen, geen terrasjes meer, kramen moeten op precieze afstand van elkaar staan. Dat hebben we allemaal opgevolgd, want we willen graag blijven.”

Dat is niet het enige wat ze hebben opgeofferd, zegt Van den Brink. Voor haar is het simpel: als er een ander groot evenement is, dan wijkt de markt. “Dat hebben we nu ook gedaan. Voor het kerstdorpje dat er komt hebben we onze editie vervroegd. Dat de markt nu − een week van tevoren − wordt afgelast, steekt wel, ja.”

Ook is ze bang dat dit besluit een voorbode is van nog meer onheil. “Dat ze straks zeggen: we trekken de stekker er helemaal uit. Dat zou zo zonde zijn. Want juist de kleine creatieve ondernemer die op onze markt staat, kan in de stad nooit een winkelpand huren.”