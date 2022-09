Markt in Westerstraat steeds leger: ‘Over tien jaar bestaat de markt niet meer’

Reactie gemeente

“Als gemeente streven wij diverse en goed bezette markten na op alle verschillende plekken in onze stad. We zien dat op de markt van de Westerstraat/Noordermarkt de bezettingsgraad na corona lager is dan daarvoor. Wij doen er alles aan om die bezettingsgraad op peil te houden. Soms komen ondernemers niet naar de markt door bijvoorbeeld weersomstandigheden, dan handhaven we op sta-verplichting en proberen we contact te leggen met de ondernemers. Ook zijn wij recentelijk juist gestart met een herindeling. We verwachten dat de herindeling in het eerste kwartaal van 2023 ingaat.”

“De prijzen van een plek op de markt in Amsterdam zijn sinds 2016 niet veel verhoogd en zijn marktconform. Een plek op de markt in Amsterdam is goedkoper dan verschillende andere grote steden in Nederland. Wel kan het zo zijn dat er minder vraag is aan de consumentenkant. Daar hebben meer ondernemers, ook in andere branches, op dit moment mee te maken. Het is een uitdaging voor de marktondernemers om met het juiste aanbod bezoekers te blijven trekken.”