Marken in rouw na overlijden Tamar (14): ‘Het is verschrikkelijk’

Marken. Beeld Shutterstock

Van berm tot sloot en van talud tot fietspad; een rij agenten struinde dit weekend de hele Zeedijk in Zuiderwoude af, op zoek naar een aanwijzing van het noodlottige ongeval. De 14-jarige Tamar verliet vrijdagnacht rond 1.00 uur haar ouderlijk huis in Marken. Om 4.00 uur werd ze levenloos in de berm gevonden.

“Het is verschrikkelijk,” zegt horecaondernemer Dick Koorndijk. “Ze woonde vlak achter de zaak.”

Over wat er precies is gebeurd, doen allerlei verhalen de ronde in het dorp. Haar ouders gaven Tamar op als vermist. De agenten die onderweg waren naar haar ouderlijk huis zagen het meisje onverwacht in de berm liggen. Reanimatie mocht niet meer baten.

Bandenspoor

De politie zegt wél meer te weten over waarom Tamar ’s nachts op de Zeedijk liep, maar wil daar niets over kwijt. Ze vermoeden dat het meisje in de berm of op het randje van de weg wandelde en is aangereden. Op het wegdek is een bandenspoor te zien, precies op de plek waar Tamar werd gevonden. “Maar we weten niet zeker of de remsporen verband houden met dit incident. We houden daarom nog alle scenario’s open,” aldus een politiewoordvoerder.



De bestuurder die het ongeluk heeft veroorzaakt, ging er vandoor. De politie kamde heel Marken en omgeving af op beschadigde auto’s. Vier auto’s met ‘nieuwe ongevalschade’ zijn in beslag voor nader onderzoek. De eerste auto werd in het plaatsje Uitdam (Noord-Holland) gevonden, niet ver van de Zeedijk in Zuiderwoude en heeft lichte schade. De andere drie voertuigen zijn gevonden in Marken, de woonplaats van Tamar. De eigenaren zijn niet verdacht.



Ook onderzocht de politie de rampplek op sporen. “Helaas heeft het ons niet veel verder gebracht. We hopen nog steeds op de gouden tip,” aldus een woordvoerder.

Beeld EPA

Bewoners van Marken zijn verbijsterd. Hoe kan deze bestuurder een 14-jarig meisje hulpeloos achterlaten? In de kerkdienst van de Protestantse Gemeente Marken werd Tamar zaterdagochtend herdacht. “Wat moet de familie op dit moment meemaken? Het stormt in hun leven, het stormt in hun hart,” sprak de voorganger in een gebed. De predikant hoopt voor de familie dat er snel meer duidelijkheid komt in het onderzoek. “Zodat de familie verder kan. We bidden ook voor de bestuurder van deze auto. Dat er moed gevonden wordt om hiermee voor de dag te komen.”

Ook de gemeente Waterland betuigt haar medeleven. “Dit verdriet is niet met woorden te omschrijven. De gemeente Waterland leeft erg mee met de getroffen familie, vrienden en de Marker gemeenschap.” Tamar laat haar ouders en twee broers na.