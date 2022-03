Mark Kramer (Amsterdam UMC) volgt Ernst Kuipers op als voorzitter van landelijk zorgnetwerk

Mark Kramer wil voortborduren op de nauwere samenwerking tussen zorgverleners sinds de coronacrisis. Beeld Martijn Gijsbertsen

Ze zorgden er onder meer voor dat de ziekenhuizen in de brandhaarden een deel van hun coronapatiënten konden overplaatsen naar ziekenhuizen in de regio of andere delen van het land.

Kramer vormt samen met Ina Kuper, bestuurder van het Isala-ziekenhuis, het dagelijks Bestuur van LNAZ/LCPS. Volgens Kramer zijn in de pandemie de zorgverleners zoals huisartsen, verpleeghuizen, ziekenhuizen en ambulancediensten noodgedwongen nauwer gaan samenwerken. Dat is winst en daar moet je op voortborduren, vindt Kramer, die zelf in 2018 voorzitter werd van ROAZ Noord-Holland/Flevoland.

Met die pet op zat hij zelf met alle zorgpartijen aan tafel om de druk op de zorg in de regio te bespreken en te verdelen. Kramer benadrukte in meerdere interviews dat de coronacrisis de samenwerking tussen de ziekenhuizen in de regio, die onderling veel coronapatiënten hebben overgeplaatst, een boost heeft gegeven.

Slimmere acute zorg

Kramer, van huis uit een internist-hematoloog, wil zich ervoor sterk maken dat de acute zorg slimmer wordt ingericht, zodat het personeelstekorten en een toenemende zorgvraag het hoofd kan bieden. Kramer trad in 2016 toe tot de raad van bestuur van VUmc. Sinds de fusie met AMC in 2018 maakt hij onderdeel uit van het bestuur van Amsterdam UMC.