Mark Brounen (1975-2023) gaf de Zuidas op en vormde een gouden duo met pianist Joep Beving

Hij zegde de gouden kooi van de Zuidas vaarwel om met pianist Joep Beving de wereld rond te trekken. En overal waar hij kwam, maakte hij vrienden. Dinsdagmiddag is afscheid genomen van Mark Brounen, 48 jaar jong pas.

Mark Brounen, vraag het iedereen, had een werkelijk onuitputtelijke, positieve energie. “Mark had een enorme drive alles uit het leven te halen,” zegt pianist Joep Beving over zijn vriend en manager. “We zijn uit vliegtuigen gesprongen, hebben bergen beklommen en alle continenten aangetikt.”

“Zijn vaardigheid om mensen met elkaar in contact te brengen, was echt buitencategorie,” zegt oude vriend Erik Vlutters.

“We noemden hem De Hond,” zegt Michael Schinkel, clubgenoot tijdens de studie. “Kwispelend kwam hij altijd met nieuwe plannen. En dan moesten we ook meedoen, anders kon hij blaffen.”

Vorige week donderdag stierf Mark Brounen, kort voor de dag van de al afgesproken euthanasie. Brounen overleed aan kanker in de dikke darm, slechts 48 jaar jong. Enkele honderden vrienden hebben dinsdagmiddag afscheid van hem genomen in kerkgebouw De Duif aan de Prinsengracht. Brounen had de bijeenkomst tot in detail gepland, inclusief drankjes en Limburgse vlaai.

Rond zijn 35ste kwam de inkeer

Want Brounen was een geboren en getogen Zuid-Limburger. “Maar al vroeg in zijn puberteit werd duidelijk dat hij niet in het katholieke zuiden zou blijven,” zegt zijn enige broer Hugo. “Hij wilde de wereld verkennen.”

Na het gymnasium in Kerkrade studeerde Brounen rechten in Leiden en maakte daarna snel carrière in de fiscale advocatuur bij bedrijven als Clifford Chance. Zo rond z’n 35ste kwam de inkeer: met dit leven werd hij niet gelukkig.

Zijn broer Hugo: “Hij zei: ik zit hier voor allerlei bedrijven mazen in de wet te zoeken om nog rijker te worden. Zo wil ik niet zijn.”

Schinkel: “Hij verliet de gouden kooi van de Zuidas en ging zijn hart achterna.”

Vlutters: “Velen waren verbaasd: ‘Hoe kun je nou uit zo’n gespreid bedje stappen?’ Maar Mark wist uit die mal te breken.”

Eerst nog een tijdje in de ideële marketing bij War Child, maar toen leerde hij Beving kennen, ook al een marketingman die het helemaal anders wilde. De muzikant Beving en de organisator Brounen, het werd een gouden duo.

Volle zalen met Joep Beving

Samen reisden ze de wereld rond, overal trok de neoklassieke muziek van Beving volle zalen. In april 2020, aan het begin van de lockdown en net terug van een tour door Australië, kwam de onheilstijding. Een zware operatie mocht niet meer baten, de artsen konden nog weinig voor hem doen.

Zijn broer Hugo: “Mark was niet bang voor de dood en hij was nooit boos of teleurgesteld. Dat vond hij verloren energie.”

Beving: “Hij kon zijn lot en aanstaande dood aanvaarden en daar zelf de schoonheid van inzien, maar niettemin ging hij enorm gedreven en inventief op zoek naar een behandeling.”

Crowdfunding

Hij begon een crowdfunding, om behandeling in het buitenland te kunnen betalen. Binnen een week had hij 130.000 euro verzameld, uiteindelijk werd het bijna 250.000 euro. Hij richtte de stichting De Leven op, om geld te verzamelen voor onderzoek naar deze vorm van kanker in het Antoni van Leeuwenhoek. Voor die stichting bracht Beving vorig jaar samen met S10 een nieuwe versie uit van het nummer De Leven van Sef.

Uiteindelijk leefde Mark Brounen nog bijna een jaar langer dan zijn artsen voorspelden. Beving: “Zijn levenslust en positiviteit hebben enorm geholpen. Tot aan de dag van zijn overlijden zat er spirit in zijn ogen.”

Schinkel: “Tot het laatst is hij blijven kwispelen.”