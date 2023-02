Marjolein Moorman heeft het als onderwijswethouder voor het eerst lastig

Marjolein Moorman is de afgelopen jaren een boegbeeld geworden van de strijd voor kansengelijkheid – met name in het onderwijs wordt ze omarmd sinds de documentaireserie Klassen. Ze kwam met meerdere maatregelen die in Den Haag werden overgenomen, Amsterdammers maakten haar PvdA tijdens de gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij en regelmatig wordt Moorman genoemd als nieuwe landelijke PvdA-leider.

Diezelfde Moorman werd deze week overvallen door de vereniging van Amsterdamse schoolbesturen van het primair onderwijs. Namens veertig scholen zeiden drie schoolbestuurders dat het klassieke onderwijs met een vaste leraar voor de klas gaat verdwijnen en dat de toekomst bestaat uit onbevoegde docenten die de gaten moeten opvullen, zoals kunstenaars, accountants en musici.

Jammer. Dat was de reactie van Moorman toen zij geconfronteerd werd met deze nieuwe visie op het onderwijs die duizenden Amsterdamse kinderen aangaat. Rücksichtslos werd ze overgeslagen door de schoolbestuurders. Schoolbestuurders die haar nummer hebben; met wie ze de afgelopen jaar veelvuldig contact heeft gehad om tot plannen te komen. ‘Jammer’ is dan een understatement.

Het gebeurde de laatste tijd vaker. Bij het Sweelinck College, dat vorige maand opeens moest sluiten maar toch openblijft, werd de wethouder ook niet in de plannen meegenomen. Moorman erkende tegen de raad naderhand dat ze overvallen was door het besluit.

De schoolbestuurders die hun toekomstvisie presenteerden (met hulp van communicatiebureaus waar onnodig veel geld naartoe gaat – wat zou je met dat geld niet kunnen doen voor de kinderen?), hadden ook nog iets te zeggen over nieuwe scholen en gebouwen in Amsterdam. Kort gezegd: nieuwe schoolgebouwen vinden ze onnodig en leegstaande panden zien ze liever verbouwd worden tot betaalbare woningen voor leerkrachten.

Nobel, maar het is niet aan hen om hier iets over te zeggen. In de Grondwet is hierover genoeg vastgelegd en het is heel simpel: als een nieuwe school zich aandient, moet daar altijd naar gekeken worden. De schoolbestuurders kunnen beter wegblijven van zulke boude en een tikkeltje hautaine uitspraken, waarmee ze ook nog eens Moorman ondermijnen.

Intussen grijpt D66-fractievoorzitter Ilana Rooderkerk elke gelegenheid aan om te prikken bij Moorman. Na jaren van een perfect profiel als onderwijswethouder lijkt Moorman het voor het eerst lastig te hebben. Ze is de grip op de Amsterdamse schoolbesturen kwijt, terwijl het lerarentekort ondanks alle inspanningen niet afneemt.

Want terwijl besturen plannen lanceren met pr-bureaus en Moorman zich suf adviseert om ongelijk te investeren voor gelijke kansen, zoeken Amsterdamse kinderen naar een meester of juf.

Politiek verslaggever David Hielkema belicht in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

