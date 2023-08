Marieke Elsinga: ‘Een kind of een ochtendshow, dat maakt qua moeheid geen verschil’

Marieke Elsinga: ‘Muziekkennis is niet mijn grootste kracht. Ik ben meer een pratende, vermakende radiomaker.’ Beeld Harmen de Jong

Gouda

“Ik heb er twintig jaar gewoond en koester er alleen maar warme herinneringen aan. Mijn ouders en mijn broer wonen er nog, mijn zus woont in een dorpje ernaast. Veel van mijn huidige vrienden ken ik van de basisschool en de middelbare school daar. Sommige vriendinnen heb ik dus al meer dan dertig jaar. Dat vind ik bijzonder.”

“Een middelgrote stad is een fijne plek om op te groeien. Dan kun je altijd nog opschalen als je dat wil. Wij gingen elke vrijdagavond uit in discotheek Woodies, wisten precies hoe laat je in de rij moest gaan staan om op het goede moment binnen te komen. Mijn zoontje Jip is geboren als een echte Amsterdammer. Maar hoe gaat dat straks als we hier dan nog wonen? Als hij gaat stappen, gaat hij op zijn eerste uitgaansavond al naar Paradiso. Wat is er daarna nog?”

Top 40

“Mijn oudere broer Maarten vroeg me elke zomervakantie om een cassettebandje met Top 40-hits voor onderweg. Als we op zaterdagochtend gingen rijden, wilden we de nieuwste hits op ons bandje. Dus zat ik vrijdagmiddag in de garage, waar mijn ouders de vouwwagen aan het inpakken waren, klaar met mijn vingers op de recordknop.”

“Op een papieren exemplaar van de Top 40, gehaald bij de Free Record Shop, kruisten we dan alle drie onze favoriete nummers aan. Mijn broer drilde me echt hoe ik moest opnemen. Geen pratende dj’s erop, maar zoveel mogelijk muziek. Ik zie mezelf nog zitten naast de stereotoren met die twee cassettedecks. Met een beetje fantasie zou je kunnen zeggen dat daar mijn liefde voor radio is begonnen.”

De nacht

“Daar begon ik ruim tien jaar geleden bij Q. Ik had een interne opleiding gekregen en mocht het vak gaan leren. In het begin kreeg ik steeds hetzelfde advies van onze programmadirecteur: minder praten. ‘Luisteraars moeten verlangen naar meer Marieke in plaats van naar minder,’ zei hij. Best pittig, vond ik. Hoezo mocht ik alleen wat zeggen tijdens het outro van het ene nummer en het intro van het volgende? Dat was hooguit 16 seconden!”

“Ik deed vijf nachten per week van 3 tot 6 uur. Grappig genoeg begon Mattie met zijn toenmalige partner Wietze direct na mij. Hun tijdstip leek me veel zwaarder dan het mijne. Dat gevecht tegen de wekker!”

“Voor mij was de show het einde van m’n dag. Ik keek bij thuiskomst even een serietje en sliep daarna een gat in de middag. Dan ging ik om half twaalf ’s avonds weer naar mijn werk. Een krankzinnig ritme natuurlijk. Van het gebrek aan daglicht begon m’n haar uit te vallen. Maar ik was eind 20 en had verder geen verantwoordelijkheden. In het weekend was ik ieders favoriete stapmaatje. Ik werd maar niet moe.”

Mattie Valk

“Niet alle radioduo’s zijn bevriend. De kracht van een programma zit hem nu eenmaal vaak in de tegenstelling van twee karakters achter de microfoon. Dat je dan na de show niet ook nog de deur bij elkaar plat loopt, snap ik wel.”

“Voor Mattie en mij is onze vriendschap echt een bonus. Ik heb hem de afgelopen zomervakantie echt gemist. Hij was hier vorige week bij mij thuis. Dan is het zo gezellig dat we moeten oppassen elkaar niet al alle verhalen te vertellen die ook geschikt zijn voor de uitzending.”

“Onze kracht is de manier waarop we elkaar aanvullen. Ik ben gestructureerd, hij chaotisch en supercreatief. Mattie bedenkt de leukste spelletjes en rubrieken. Ik ben daarentegen sterk in het moment. Kan impulsief zijn en ad rem reageren. Muziekkennis is dan weer niet mijn grootste kracht. Ik ben meer een pratende, vermakende radiomaker.”

5 jaar

“We hebben net weer bijgetekend, ja. Of we straks ook ons tienjarig jubileum vieren? Ik ben helemaal geen type dat ver vooruitplant. Ik heb de ochtendshow nooit heel erg geambieerd. Toen de kans kwam, moest ik er goed over nadenken. Ik wist: als ik dit doe, is het een ingrijpende keuze, want je levensstijl verandert.”

“In de afgelopen vijf jaar zijn Mattie en ik enorm gegroeid. We weten elkaar steeds beter aan te vullen. In het begin had ik weleens de neiging een goed verhaal van Mattie te willen opvolgen met een nóg hilarischer verhaal. Nu weet ik: een sterke anekdote is genoeg. En bovendien is het fijn om Mattie even in de spotlights te hebben. Hij is er van nature erg goed in die op anderen te richten, maar realiseert zich steeds beter dat hij ook op de voorgrond mag treden.”

Wekker

“Die gaat om precies 4.41 uur. Dan snooze ik één keer tot 4.50 uur. Daarna lees ik de nieuwsapps en stap ik tegen vijf uur mijn bed uit. Ik douche, eet een kiwi en zit om 5.20 uur in de auto. Het is acht minuten rijden, dus om half zes ben ik in de studio. Daar eet ik dan tijdens het eerste liedje een kommetje havermout.”

“Ik probeer in de avonden om 20.30 uur richting mijn bed te gaan. Om 21.30 moet ik er van mezelf uiterlijk in liggen. De combinatie van een klein kind en de ochtendshow blijkt perfect. Jip is nu negen maanden, gaat om zeven uur naar bed en is uiteraard ook weer vroeg wakker. Na onze uitzending ben ik vaak binnen een uurtje alweer thuis en heb ik nog alle tijd met hem. En moe ben je toch wel. Een kind of een ochtendshow, dat maakt in dat opzicht geen enkel verschil.”

Alles is muziek

“Ik vind het helemaal niet vervelend om daarover te praten, hoor. Ook al is het programma voortijdig door RTL van de buis gehaald, ik vond het gewoonweg ontzettend leuk om zo’n groot studioprogramma te mogen maken. Het was voor mij allemaal nieuw, echt een grote kans om te leren.”

“De bedoeling van het programma was dat twee teams van bekende Nederlanders een bekende hit zouden uitvoeren op van alles, als het maar géén muziekinstrument was. In de studio hadden we er zoveel plezier mee dat ik dacht dat dat op televisie ook te voelen zou zijn. Superjammer dat het toch niet goed werd bekeken. Maar ik ben er heel nuchter in: oké, niet gelukt, op naar wat nieuws. En zo denkt de zender er gelukkig ook over.”

“Er werd hard geschreven over de tegenvallende kijkcijfers. Daar heb ik best wel een rotweek van gehad. Ik weet nog hoe ik hier thuis een artikeltje op een achterklapsite stond te lezen. Zo hard van toon, dat ik er tranen van in mijn ogen kreeg. Ik moest me even herpakken.”

“Zo miste ik bijna hoe Jip voor het eerst omrolde op zijn speelkleed. Toen dacht ik: wat ben ik in godsnaam aan het doen? Ik moest er veel nuchterder naar kijken. Iedereen heeft op zijn werk momenten dat het even niet goed gaat. Die horen er gewoon bij.”

Mama- of papadag

“Ik heb een hekel aan beide woorden, maar het is wel goed dat ze nu ook in de radiowereld hun intrede hebben gedaan. Al blijft het een lastige kwestie. Ik vind dat je er als maker van een ochtendshow in principe vijf dagen per week voor je luisteraar moet zijn. Wat ik nu zelf doe met mijn vaste vrije dag, kan dus eigenlijk niet.”

“Tegenstrijdig natuurlijk, maar de reden dat het in dit geval wel werkt ligt in de kracht van ons team, waarin ook onze nieuwslezer Anne-Marie Rozing en producers Tom de Graaf en Joe Stam steeds meer te horen zijn. En ook belangrijk: de luisteraar weet hoe het zo is gekomen.”

“In de maanden richting mijn zwangerschapsverlof voelde ik dat ik op de rem moest trappen. Een burn-out is een te groot woord, maar ik had echt rust nodig. Een kleine twee maanden heb ik niet gewerkt. Toen ik na mijn bevalling weer terugkwam, begon ik voor de zekerheid met vier dagen. Het voelt verstandig om dat nu zo te houden. Voor mij staat namelijk mijn leven op één, niet de ochtendshow, hoe leuk die ook is om te maken.”

“En om het even in perspectief te plaatsen: ik doe vier dagen per week een ochtendshow, maar mijn vriend Sander doet vier dagen de ochtendshow met Jip. En dat is toch zeker net zo pittig.”

Het Klokhuis

“Heb ik vier keer bij gesolliciteerd. De eerste keer was ik 19. Het leek me zo geweldig om dat programma te presenteren. Op pad om dingen te onderzoeken en vervolgens uit te leggen. Vind ik nog steeds heel leuk. Ik zou het, hoewel ik besef dat ik er inmiddels te oud voor ben, nog steeds heel leuk vinden om te doen.”

“Ik heb mijn sollicitatie zelfs een keer bij de receptie van de NTR ingeleverd, maar ik kwam er nooit tussen. Vier keer kreeg ik dezelfde brief terug. ‘Bedankt voor de interesse, maar we hebben helaas zoveel goede aanmeldingen enzovoort enzovoort’.”

Peter R. de Vries

“Ik presenteerde RTL Boulevard die avond. Stond me om te kleden na de uitzending toen ik hoorde dat Peter was neergeschoten na het verlaten van onze studio. De schok was enorm. De manier waarop we die avond met het hele team ons verdriet hebben gedeeld, herinner ik me als krachtig en troostrijk. Wat er is gebeurd heeft diepe indruk gemaakt, ik denk er nog steeds vaak aan.”

“Maar luister, ik wil mijn rol niet groter maken dan hij was. Ik was een van de wisselende presentatoren, trof Peter aan de desk, vond hem een fijne collega. Maar onze crimeredacteuren werkten veel intensiever met hem samen, onderhielden ook contact met zijn kinderen Kelly en Royce. Het laatste wat ik zou willen is me hun verdriet toe-eigenen.”

Genderneutrale RadioRing

“Ik blijf erbij: het samenvoegen van de aparte categorieën voor mannen en vrouwen is geen goed idee geweest. Het is gewoon te vroeg. Natuurlijk is die totale gelijkheid in behandeling een prachtig streven, maar op de radio echt een minder belangrijk aandachtspunt dan de huidige scheve verhoudingen tussen mannen en vrouwen.”

“Feit is nog steeds dat er op de grote muziekstations veel en veel minder vrouwen dan mannen te horen zijn. Hoe doe je daar wat aan? Door voorbeelden in de spotlights te zetten. Voorheen was er de garantie dat er na elke uitreiking tenminste één vrouw groot met haar naam in de krant stond. Zo belangrijk voor die jonge meisjes die eerder misschien niet durfden te dromen van een carrière bij de radio.”

“En wat gebeurde er dit jaar? Er waren inderdaad vrouwen genomineerd, maar de mannen wonnen alle prijzen. En zo liepen de vrouwen de juist zo nodige aandacht mis.”

Mattie & Marieke, elke werkdag van 6 tot 10 uur op Qmusic