Marie Thomas Tonnonbrug in Noord vanaf juni weer open ‘als alles goed verloopt’

De Marie Thomas Tonnonbrug in Noord gaat vanaf 1 juni weer open voor verkeer ‘als alles goed verloopt’. De brug is sinds 7 februari dicht: bij een inspectie kwamen scheuren in het beton aan het licht. Vanaf donderdag gaat een team de brug versterken.