Marianne Poot nieuwe fractievoorzitter VVD

"Ik ben enorm vereerd om als opvolger van Eric van der Burg het gezicht te mogen zijn van stevige en opbouwende oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad", zegt Poot in een verklaring die haar partij verspreidde. Rik Torn is verkozen tot vice-fractievoorzitter.



Van der Burg zwaait over ruim twee weken de Amsterdamse gemeentepolitiek uit. Hij is namens zijn partij kandidaat-senator, en staat op een zo goed als zeker verkiesbare plek op de lijst van de VVD.



Poot zit sinds 2012 in de gemeenteraad, en was onder Van der Burg's voorganger Marja Ruijgrok ook vicefractievoorzitter. Ze combineert haar politieke werk, met een baan als leidinggevende in de zorg.



De keuze voor Poot betekent een ommezwaai in de toon waarvan de politiek leider van de VVD zich van bedient. Waar Van der Burg zichzelf met plezier omschrijft als 'die rare, wat linkse VVD'er uit Amsterdam', is het imago van Poot haast het tegenovergestelde.



Als raadslid is ze bijzonder fel op onder meer krakers en het vreemdelingencollectief We Are Here, en werkte ze mee aan het instellen van een verbod op straatintimidatie.



