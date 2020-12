Maria toch niet in Amsterdam verschenen?

de Vrouwe van alle Volkeren , verhaal Ida Peerdeman , zieneres

Is Maria nu wel of niet in Amsterdam verschenen voor zieneres Ida Peerdeman tussen 1945 en 1959? Mathé Reijnierse, oprichter van de Stichting Lourdes aan de Amstel, kent geen enkele twijfel. Peerdeman was getuige van ervaringen van bovennatuurlijke aard, 56 keer maar liefst.

Het Vaticaan en bisschop Hendriks van Haarlem-Amsterdam zijn nog niet overtuigd. Hendriks heeft een beslissing uit 2002 van zijn voorganger Punt teruggedraaid waarin de verschijningen van Maria aan Peerdeman als authentiek werden verklaard.

Dat is een tegenvaller voor Reijnierse, die met zijn stichting een bedevaartsplek in Amsterdam wil maken voor Maria Vrouwe van alle Volkeren, naar het voorbeeld van Lourdes. En wel op de plek die Maria aanwees aan Peerdeman. Bescheiden zijn de katholieke plannen niet. Op de Zuidas zou een kopie van de Hagia Sophia in Istanboel moeten herrijzen.

Die plannen zijn nog niet helemaal van de baan, al richt Reijnierse zich voorlopig op de voormalige kapel aan het Rokin waar de attractie Amsterdam Dungeon is gevestigd. “De beslissing van Hendriks betekent niet dat er geen devotie meer mag plaatsvinden,” zegt Reijnierse. “We mogen bidden en afbeeldingen van Maria gebruiken. Maria is Maria, daar mag je een kerk voor bouwen.”

Reijnierse noemt de kwestie een ‘kerkelijk-juridische stoelendans’. “De strijd is eindeloos, al meer dan een halve eeuw gaande. Ik geloof zeker dat Maria in Amsterdam is verschenen. Het wordt tijd dat de kerk dit ook definitief erkent. Dit was geen obscure verschijning. De devotie gaat onverminderd door. ”