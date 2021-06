Maria terug in Oosterpark: ‘Een lege Lourdes-grot kan echt niet’

Maria Maes (blauw shirt) en vriendin Freeke Kingma (roze shirt) dragen zorg voor het Mariabeeld. Beeld Dingena Mol

Omdat we in Amsterdam zijn, moeten eerst enkele blowende scholieren uit de afgelegen Lourdesgrot worden verjaagd voor de ceremonie kan beginnen. Sinds de openstelling van de tuin van hotel Arena is de nagebootste grot een multifunctionele ruimte, vertelt eigenaar Paul Hermanides. “Er slapen ook wel zwervers ’s nachts. Wat ons betreft prima, maar soms komen er ook mensen langs met minder goede bedoelingen. Ik denk dat dit het zevende Mariabeeld is dat we hebben moeten terugplaatsen.”

Dat vervangen ging steeds in een tamelijk rustige en ontspannen sfeer, tot de laatste keer. Het nieuws over de vernielde Maria van het Oosterpark deed vorige maand alle alarmbellen rinkelen. Het ene na het andere bericht verscheen in de kranten, soms met een kern van waarheid, en de beeldenstorm kreeg zelfs een plek op de overvolle agenda van de Amsterdamse gemeenteraad. Burgemeester Femke Halsema wist de crisis te bezweren door namens het stadsbestuur te beloven dat een nieuw exemplaar van Maria zou terugkeren in een extra beveiligde grot.

Dat is nu gebeurd, met dank aan de medewerkers van Hotel Arena én een hecht netwerk van vier vriendinnen die sinds een jaar of tien de zorg op zich hebben genomen voor het Mariabeeld. In 2012 werd met toestemming van Hermanides in de lege grot een beeld geplaatst dat door Maria, Freke, Bertie en Floor voor 75 euro was aangeschaft in de Negen Straatjes. In de jaren daarna werd het beeld enkele malen vernield en hersteld, de laatste keer zelfs met pinnen in het lijf en de voeten in het cement, maar ook die verstevigde Maria ging aan gruzelementen.

Pannenkoeken

De nieuwe Maria komt uit de Maria-winkel in Rotterdam, vertelt de Maria van vlees en bloed, Maria Maes die gerust als aanstichter mag worden gezien. “Ik kwam hier tien jaar geleden met een vriendin in het park. Ik kende het fenomeen uit mijn jeugd in Teteringen. Mijn moeder nam mij mee naar de lokale Lourdesgrot om Maria-liedjes te zingen. Toen ik met mijn vriendin in het Oosterpark was, was ik net hersteld van een zware burn-out. Ik had afscheid genomen van het geloof, maar in die periode werd ik soms weesgegroetjes prevelend wakker.”

Als dank voor het welkome houvast in benarde tijden, kwam Maria op de proppen met het idee om de lege grot in het Oosterpark weer van een beeld te voorzien. “Eigenlijk was het mijn moeder. Toen ik haar vertelde over de lege Lourdes-grot, zei die meteen dat dat niet kon. In het Brabants dan: da ken toch nie?” Haar drie vriendinnen sloten zich aan en het beeld werd geplaatst op 2 februari, op Maria-Lichtmis. Daarna werden er pannenkoeken gegeten, zoals dat hoort volgens het dikke handboek met rooms-katholieke instructies.

De goede Maria

Met haar goede bedoelingen liep Maria wel rechtstreeks het katholieke mijnenveld in, zoals vorige maand duidelijk werd toen hoogleraar Peter Jan Margry zich bemoeide met de kwestie en duidelijk maakte dat de Maria van Maria eigenlijk niet de Maria van Lourdes was, maar de Maria die ooit in Parijs was verschenen. “We hebben nu de goede Maria uitgezocht,” vertelt ze. “Als ik eerlijk ben, vond ik de andere Maria meer uitstraling hebben. Maar ik wil geen ruzie met een hoogleraar of nog meer stukken in de krant. Het is goed zo.”

Het is wel even wennen. Om nieuwe vernielingen te voorkomen, staat de nieuwe Maria achter een raster van gaas dat door de technische dienst van hotel Arena is aangebracht, een maatregel die doet denken aan het risicovak in het voetbalstadion. Maar goed beschermd is de vrouwe van het Oosterpark nu wel. Maria en haar vriendinnen kijken tevreden toe hoe het raster wordt vastgeschroefd nadat er nog wat bloemen zijn neergezet. Helemaal goed, wordt er geroepen, niets meer aan doen en tijd voor een borrel. Maria is weer thuis.