Marengoproces vliegt meteen weer uit de bocht: nieuwe wraking rechtbank

Advocaat Inez Weski komt aan bij de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp. Beeld ANP

Anderhalf uur. Zo lang is de sfeer tijdens de hervatting van het Marengoproces na een dramatische zomer nog enigszins gemoedelijk te noemen. In die anderhalf uur staan de rechtbank, de aanklagers en advocaten stil bij de moord op Peter R. de Vries, vertrouwensman van kroongetuige Nabil B. Ook worden nieuwe stukken besproken die aan het omvangrijke dossier zijn toegevoegd.

Dan is het de beurt aan het Openbaar Ministerie. Het gaat over een reeks berichten uit de Iphone die kroongetuige Nabil B. in zijn cel had en waarmee hij communiceerde met zijn familie. Het Algemeen Dagblad publiceerde een deel van die berichten. “Kennelijk hebben een of meer advocaten zich niet gehouden aan de richtlijn van uw rechtbank die berichten slechts in te zien en niet te verspreiden,” aldus de officier van justitie.

De toon is gezet.

In de middag reageert Nico Meijering, de advocaat van Mohammed Razzouki op die opmerking. “Als het Openbaar Ministerie wat te klagen heeft over berichten die naar buiten zijn gekomen: ga procederen of zoek contact met de deken (van de Orde van Advocaten). En: “Ik had echt gehoopt dat er op een ander niveau had kunnen worden geprocedeerd, na alles wat gebeurd is.”

Powerpoint

De sfeer in de zittingszaal komt allerminst tot rust wanneer het gaat over een presentatie die Inez Weski wil geven, de advocaat van de afwezige hoofdverdachte Ridouan Taghi en de broers Mao en Mario R. – zijn beweerde handlangers. In haar powerpoint zullen ook volop berichten uit de Iphone van de kroongetuige aan de orde komen. Op die presentatie wil Weski verzoeken baseren voor nader onderzoek.

Nu is het Peter Schouten, advocaat van kroongetuige Nabil B., die zich roert. Hij vindt dat Weski niet de kans mag krijgen haar presentatie te geven, aangezien ze daarin uitvoerig uit die berichten zal citeren en daardoor mogelijk de privacy van naasten van de kroongetuige zal schaden. “Misschien moet de rechtbank de deuren dan maar sluiten,” oppert hij.

Wanneer de rechtbank zegt dat inderdaad te overwegen, wekt dat de ergernis van Weski. Zij vind dat ze in het openbaar haar verzoeken moet kunnen onderbouwen. De rechtbank heeft dat eerder óók het Openbaar Ministerie toegestaan, toen het mogelijk lekken van dossierstukken door advocaten aan de orde was, bijvoorbeeld.

Desondanks besluit de rechter, na een schorsing, dat de presentatie achter gesloten deuren plaats moet vinden omwille van privacy- en veiligheidsbelangen. Óf Weski moet de aanklagers maar aangeven welke berichten ze aan de orde wil stellen, zodat die de privacy kunnen bewaken en eventueel context kunnen toevoegen.

Partijdigheid

Met die beslissing is Weski het mordicus oneens. Daarom doet ze namens haar drie cliënten ‘een wrakingsverzoek’: ze wil dat een andere rechtbank de Marengorechters wegstuurt. “Er moet geconcludeerd worden dat de verdediging belet wordt verzoeken te kunnen doen. Dat recht wordt kennelijk door uw rechtbank in partijdigheid beoordeeld, bijvoorbeeld ten opzichte van het Openbaar Ministerie.”

Als diverse andere advocaten zich aansluiten bij haar verzoek, is de zittingsdag ten einde – en de chaos wéér compleet. Of de wrakingskamer meteen op woensdag bijeen kan komen, als weer een zitting staat gepland, is nog onduidelijk. Zo niet, dan kan deze akte in het uiterst rumoerige proces pas dinsdag verder – aangezien ‘de bunker’ van de rechtbank in Osdorp is volgeboekt.

Zo hangt rondom de veelvoudige liquidatiezaak niet alleen een grauwsluier doordat met de broer van de kroongetuige, diens advocaat en diens vertrouwensman drie betrokkenen zijn geliquideerd, maar is de stemming in de rechtszaal ook afwisselend ijzig of heetgebakerd.