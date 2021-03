Marengo-proces | Taghi: ‘Kroongetuige is een fantast’

Het ‘monsterproces’ Marengo is na drie jaar voorbereiding inhoudelijk van start gegaan. Ridouan Taghi en zestien medeverdachten staan voor de rechter in de zwaar bewaakte gerechtsbunker in Osdorp. Volg de zaak live in ons blog.