Live

Marengo-proces | Taghi gearriveerd in zwaar beveiligde ‘bunker’ in Osdorp

In de zwaar beveiligde ‘bunker’ in Amsterdam-Osdorp is vanaf 10 uur de tweede dag van de inhoudelijke behandeling van liquidatiezaak Marengo tegen Ridouan Taghi en zestien medeverdachten. De rechters zullen kroongetuige Nabil B. weer ondervragen over algemene onderwerpen. Het Parool houdt u in dit liveblog stap voor stap op de hoogte.