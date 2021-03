Marengo-proces | Rechtbank verhoort kroongetuige

Het ‘monsterproces’ Marengo gaat maandag na drie jaar voorbereiding inhoudelijk van start. Zeventien verdachten worden vervoerd naar de zwaar bewaakte gerechtsbunker in Osdorp. De hoofdverdachte in deze megamoordzaak is Ridouan Taghi. Volg de zaak live in ons blog.