Marco van Basten presenteert autobiografie in Amsterdam

Marco van Basten. Beeld REUTERS

Tijdens de presentatie brengen diverse gasten een ode aan de carrière van Van Basten, die bij Ajax en AC Milan en het Nederlands Elftal sportgeschiedenis schreef; hij werd driemaal verkozen tot Europees voetballer van het jaar en eenmaal tot de beste voetballer ter ­wereld.

Op 17 augustus 1995 nam Van Basten vroegtijdig afscheid van het profvoetbal wegens een ernstige enkelblessure.

In de autobiografie spreekt Marco van Basten over zijn jeugd en ­familie, Ajax, het EK van 1988, de gekte in Italië en het pijnlijke verhaal van de enkel. Hij vertelt ook over de financiële ellende, de relatie met Johan Cruijff en zijn periode als trainer.

Marco Van Basten: ‘Ik voel dat dit een goed moment is om mijn verhaal te vertellen. Mijn waarheid. Het verhaal dat ik nog nooit verteld heb. Ik zal ook niemand sparen. Mezelf zeker niet. De tijd is rijp.’

De kaartverkoop (vanaf 10 euro) voor de boekpresentatie aan het Leidseplein start zaterdag vanaf 10 uur in de ochtend. De toegangskaarten zijn te bestellen op de website van ITA.