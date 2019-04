Marco Kroon voor eerst niet bij Dodenherdenking op de Dam

Volgens Kroon heeft dat niets te maken met zijn schorsing en strafzaak wegens de kopstoot die hij tijdens carnaval aan een agent zou hebben gegeven.



Kroon woont de dodenherdenking nu bij op de Grebbeberg. Volgens zijn secretariaat is hij al sinds 2006 nauw betrokken bij de veteranen en organisaties die deze herdenking organiseren en is 'al geruime tijd geleden' besloten om dit jaar bij de Grebbeberg aanwezig te zijn.



"Hiermee gaat een wens van mij in vervulling omdat ik al heel lang mijn respect wil tonen aan de mannen van de Landmacht die daar tegen een overmacht vochten," laat hij in een reactie via zijn secretariaat weten.



Niet in uniform

Kroon benadrukt dat deze keuze niets te maken heeft met zijn schorsing. Een woordvoerder van Defensie laat weten dat het Kroon niet is verboden om bij de Nationale Herdenking aanwezig te zijn en er ook geen dringend beroep op hem is gedaan om dat niet te doen.



Hij was welkom, alleen had hij niet in uniform mogen verschijnen. Zijn decoraties, zoals de Militaire Willems-Orde, mag hij wel gewoon in het openbaar tonen.



Kopstoot en wildplassen

Kroon is sinds het carnavalsweekeinde in Den Bosch in opspraak toen hij werd gearresteerd nadat hij een agent een achterwaartse kopstoot zou hebben gegeven. Dat gebeurde nadat hij was betrapt op wildplassen.



Het OM maakte onlangs bekend dat hij voor dit vergrijp vervolgd gaat worden. Zijn werkgever heeft hem daarop geschorst wat ook betekent dat hij zich niet meer in het openbaar mag vertonen in uniform.



Kroon woonde afgelopen jaren de Nationale Herdenking op de Dam bij, die wordt uitgezonden op tv. Dat deed hij samen met de andere militaire held Gijs Tuinman. Dit jaar hadden ze er met zijn drieën kunnen staan omdat er afgelopen zomer een nieuwe oorlogsheld is bijgekomen; Apache-vlieger Roy de Ruiter.