March for our Lives: 'We zijn een leger voor vrede'

"We zijn jongvolwassenen die vinden dat kinderen niet horen te sterven op school door een pistool," zegt David Hogg. Hij is een van de jongeren die in actie kwamen na een school shooting in Florida.



Vanaf barkrukken op het podium van de Amsterdam International Community School spreken zeven jongeren van de protestbeweging March For Our Lives over hun vredesmissie. De aula is gevuld met muisstille scholieren op klapstoelen.



"Ik was zeventien. Een lopend hormoon en ik dacht aan niemand anders dan aan mezelf.