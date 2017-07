Marcel Keizer: 'We hebben het elke dag over Appie'

Keizer gaf met aanvoerder Joël Veltman een persconferentie vanwege de wedstrijd tegen OGC Nice op woensdag, in de derde voorronde van de Champions League.



Aanwezigen vroegen direct vragen naar de invloed van het slechte nieuws over Nouri's hersenschade op het team. Keizer vertelde contact op te hebben genomen met mensen die iets vergelijkbaars hebben meegemaakt. Binnen Ajax is veel gepraat over de situatie.



"We hebben het elke dag over Appie, het is heel ernstig wat er is gebeurd. We hebben er allemaal veel moeite mee," zei Keizer.



Knop om

Joël Veltman vond dat er de laatste dagen een knop om is gegaan bij hem en medespelers. "Zeker de laatste dagen wordt er weer honderd procent strijd geleverd," zei hij.



Ook heeft het team geprobeerd veel steun te bieden aan Nouri's familie. Keizer: "Dat is gelukt, maar we kregen ook veel steun terug." Volgens de trainer zijn al zijn spelers ondanks het verdriet om Nouri wel in staat om woensdag een volwaardige wedstrijd tegen Nice te spelen.



