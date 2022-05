Marc Overmars haalt Mark van Bommel naar Antwerp als nieuwe trainer

Als trainer gaat het Van Bommel nog niet voor de wind: zowel bij PSV als bij Wolfsburg werd hij ontslagen. Beeld Matthias Koch/dpa

De laatste details werden begin deze week afgerond en dus stond niets een contract nog in de weg. Van Bommel is de opvolger van Brian Priske – hij werd afgelopen maandag aan de kant geschoven op Den Bosuil. De Nederlander heeft een enorme staat van dienst als speler. Van Bommel was succesvol bij PSV, Barcelona, Bayern München en AC Milan. Als trainer gaat het hem nog niet voor de wind: zowel bij PSV als bij Wolfsburg werd hij ontslagen.

Bij Antwerp gaat Van Bommel samenwerken met Marc Overmars, die als directeur voetbalzaken is aangesteld. Overmars werd eind maart aangesteld als technisch directeur, slechts zes weken nadat hij was vertrokken bij Ajax als gevolg van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Met Andries Ulderink, John Stegeman en Jürgen Dirk neemt hij drie Nederlanders mee als assistenten.

De staf rondom Van Bommel is ook al bekendgemaakt. Ulderink (52) komt over van FC Twente en wordt samen met Stegeman (45) assistent van de kersverse coach.