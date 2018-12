Marc de Hond zegt optredens af wegens kanker

Dat meldt hij op eerste kerstdag in een filmpje op Twitter.



"Het ene moment kon ik me nog hartstikke druk maken om de kaartverkoop van mijn theatervoorstelling in Diemen, het andere moment doet dat er totaal niet meer toe.



"Ik ben van de week geopereerd aan mijn blaas en daarbij is een kwaadaardige tumor gevonden", vertelt hij. "Er waren aanwijzingen dat er iets niet goed was. Maar blaaskanker viel ons wel heel rauw op het dak."



Chemotherapie

Er staat De Hond een traject van chemotherapie te wachten en daarna moet zijn blaas worden verwijderd. "Je moet het in het leven doen met de kaarten die je worden gedeeld. Er is kans op herstel. Die kans ga ik met beide handen aanpakken."



De theatermaker en schrijver is voornemens zijn voorstelling Voortschrijdend inzicht volgend seizoen opnieuw in reprise te nemen. De Hond wil de komende tijd via zijn websites updates gaan geven over zijn herstel. "Het is toevalligerwijs exact zestien jaar geleden dat ik begon aan een soortgelijke uitdaging", vertelt hij in het filmpje.



Ruggenmerg

"Ik heb toen heel veel steun gehad aan de reacties die ik online van iedereen kreeg. Ik wens iedereen, en in het bijzonder de andere 110.000 mensen die net als ik dit jaar te horen hebben gekregen dat ze kanker hebben, een heel gelukkig en gezond 2019."



De Hond en zijn vriendin, oud-atlete Remona Fransen, hebben eerder dit jaar hun tweede kind gekregen, James Harry Lion de Hond. Bijna twee jaar geleden geleden beviel Fransen (33) al van een dochter, Livia Jasmin. De Hond liep in 2002 een dwarslaesie op toen hij moest worden geopereerd aan een tumor aan zijn ruggenmerg.



Naast zijn theatershow werkte hij onlangs ook mee aan een pilot van een nieuw programma voor KRO-NCRV dat volledig werd geproduceerd door mensen met een beperking.