Manon Schaap nieuwe directeur van Tassenmuseum

De nieuwe directeur van het enige museum in Nederland dat gespecialiseerd is in tassen heeft een grote staat van dienst in de mode. Ze werkte voor bekende mode- en parfummerken, was creatief directeur van tijdschriften en runde sinds 1998 haar eigen creatieve studio.



"Het Tassenmuseum heeft ongelooflijk veel potentie," zegt Schaap in een persbericht. "Ik verheug me erop om samen met het enthousiaste team, de Raad van Toezicht en vele vrijwilligers en samenwerkingspartners verder te bouwen aan dit unieke 'Huis'."



Per jaar komen gemiddeld 70 duizend mensen naar het museum dat ook een winkel en een horecavoorziening heeft.



