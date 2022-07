Manodj B. krijgt 15 jaar cel voor ombrengen Amsterdamse student Sumanta Bansi

Sumanta Bansi. Beeld Opsporing Verzocht

De 22-jarige Bansi verdween in februari 2018 en is sindsdien spoorloos. Ten tijde van haar verdwijning was de studente biomedische wetenschappen in verwachting van Manodj B., bij wiens gezin zij na haar overkomst vanuit Suriname inwoonde.

Buitenechtelijke zwangerschap

De situatie zorgde voor grote spanningen en veel ruzies in het gezin. Ook zette de buitenechtelijke zwangerschap de eer van de Hindoestaanse familie op het spel. Bij een eerdere zwangerschap in september 2017 had Bansi onder druk van het gastgezin nog ingestemd met een abortus, maar nu was ze vastbesloten het kindje te houden.

Volgens de rechtbank kan het niet anders dan dat Manodj B. de zwangere student met geweld om het leven heeft gebracht. Hij is de laatste die haar in leven zag en aanwijzingen dat zij is overleden aan een natuurlijke dood of door een ongeval of zelfdoding zijn er niet. Bansi had na de abortus weliswaar ‘mentale problemen’, aldus de rechtbank, maar was nu dolblij met haar kindje en ‘volop bezig met de toekomst’. Een vrijwillige verdwijning sluit de rechtbank eveneens uit.

Zand in de ogen gestrooid

Daartegenover staan ‘uiterst belastende’ uitlatingen van Manodj B., opgenomen zonder dat hij het wist. Daarin zegt hij onder meer dat hij Bansi heeft vermoord, ‘gewoon, zo door het hart’. Ruim een week nadat hij haar om het leven had gebracht, stapte hij naar de politie om aan te geven dat ze niet was teruggekeerd van vakantie en dat hij haar wilde laten uitschrijven. Later werkte hij ‘op geen enkele constructieve manier’ mee aan het onderzoek, aldus de rechtbank. Ook toonde hij zich geen moment bezorgd.

De rechtbank rekent het hem verder zwaar aan dat hij ongeruste familieleden van Bansi maandenlang zand in de ogen strooide. De moeder van Bansi meldde de vermissing hierdoor pas in november 2018 bij de politie. Ook woog voor de rechtbank mee dat Manodj B. later probeerde getuigen te beïnvloeden, trachtte de politie op een dwaalspoor te brengen en dat hij niet heeft gezegd hoe hij Bansi heeft omgebracht en wat er met haar lichaam is gebeurd. “Zonder die openheid van zaken kunnen de ouders hun dochter nooit een waardige rustplaats geven.”