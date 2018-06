Mannetjesolifant is terug in Artis

De bul heet Nikolai en is een oude bekende van de dierentuin. Al twee keer eerder werd hij naar Amsterdam gehaald, om voor nageslacht te zorgen. Met datzelfde doel is Nikolai nu terug. Met hem wil Artis gaan bijdragen aan het fokprogramma voor de Aziatische olifant.



Aziatische olifanten leven in vrouwengroepen, een zogenaamd matriarchaat, waar een dominante vrouw aan het hoofd staat. In Artis bestaat de kudde uit een dominante vrouw en haar twee dochters. Nikolai zal de aankomende periode afgescheiden van de olifantenkudde wennen aan zijn nieuwe verblijf.



Olifantenbullen leven alleen of samen in kleine troepen en bemoeien zich slechts met de koeien als er seks in het spel is. Het vernieuwde buitenverblijf dat in juni 2017 werd geopend, is ontworpen om een bul te houden. Ook in Artis kan de bul samen of gescheiden van de groep leven.



Lees ook: Hoe een parkeerplaats het grootste olifantenverblijf werd