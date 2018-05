Mannen vast om afpersing met naakfoto's van Amsterdamse

Bij een inbraak in de stad Groningen op 6 mei werd onder meer een computer van de vrouw meegenomen. Een paar weken later, op 25 mei, werd zij vervolgens benaderd door de 32-jarige verdachte. Dat meldt de politie Groningen in een bericht op Facebook.



De man zou weten wie haar computer had en die persoon zou haar naaktfoto's, van acht jaar geleden, openbaar maken als ze niet een bepaald geldbedrag betaalde. De 32-jarige 'Stadjer' zei haar wel te kunnen helpen. De vrouw besloot echter de politie in te lichten.



Uitwisseling

Daarop is in Heereveen een afspraak opgezet tussen de vrouw en de man voor een uitwisseling van het geld en de computer. Vlakbij Heerenveen werd de auto van de man echter al onderschept. De 18-jarige man was de bijrijder.



De verdachten konden op 27 mei (een dag na de aanhouding) na verhoor naar huis. De vrouw heeft aangifte gedaan en het onderzoek loopt nog, meldt de politie. Is dat afgerond dan beslist justitie over eventuele vervolging.