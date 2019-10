Manifest voor autoluwere stad: deel IJtunnel voor fietsers

‘Er zijn kansen om Amsterdam mooier, aangenamer en veiliger te maken’ Beeld ANP

Dat zijn twee van de maatregelen die worden voorgesteld in het manifest De Stad van de Toekomst is Autoluw. Het manifest is opgesteld door maatschappelijke organisaties als Rover, Cliëntenbelang, de Fietsersbond, Mens en Straat, het Comité Parkeervrije Frans Halsbuurt en de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad.

De organisaties hebben besloten de handen ineen te slaan om de recente autoluwe ambities van de stad aan te grijpen om structurele aanpassingen te doen aan de Amsterdamse infrastructuur. Volgens hen biedt de autoluwe agenda van verkeerswethouder Sharon Dijksma kansen om Amsterdam mooier, aangenamer en veiliger te maken.

Niet meer parkeergarages

De organisaties pleiten voor meer daadkracht en samenhang in de maatregelen die de gemeente nu al neemt, zegt hun woordvoerder Marinus de Jong. “Er gebeurt wel het een en ander, maar de samenhang is vooralsnog ver te zoeken. Neem de aanpak van de kades en bruggen, die zou je kunnen aangrijpen om een parkeervrijer inrichting door te voeren.”

De schrijvers van het manifest bepleiten onder meer een stop op de bouw van parkeergarages. “De bestaande capaciteit is ruim voldoende voor bewoners, zeker bij afnemend autobezit en afnemend aantal parkeervergunningen. Auto’s voor bezoekers moeten buiten de binnenstad worden geparkeerd.”

Ook vinden zij dat het openbaar vervoer moet worden verbeterd. Volgens hen gaat er nu steeds minder geld naar het ov, terwijl de stad daarop juist meer zou moeten inzetten. Concreet stellen zij voor de Noord/Zuidlijn in Noord verder door te trekken tot de Ring, met voldoende parkeerplekken. Ook zou er op het Zeeburger­eiland een parkeergarage moeten worden gebouwd pal bij de afrit van de A10, vanwaar kan worden over­gestapt op lijn 26.

ANWB

Volgens De Jong willen de betrokken organisaties snel concreter beleid. De meeste voorgestelde maatregelen zagen aan de poten van de positie en de rol van de auto in stad, terwijl organisaties die de automobilist vertegenwoordigen zoals de ANWB geen deel uitmaken van de samenwerking.

De Jong: “Er wordt natuurlijk ­gesproken met de ANWB, bijvoorbeeld in de Mobiliteitsalliantie, waarvan ze wel onderdeel zijn. Maar nu wilden we snel met iets komen en onze ervaringen zijn dat de ANWB altijd aarzelend is, als je concreet wil worden gaat dat met hen vaak nogal moeizaam.”