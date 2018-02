Manifest schooldirecteuren: 'Meer geld voor kansarme leerling'

Alle problemen in het onderwijs raken focusscholen het hardst, zeggen de directeuren van basisscholen in Noord, Zuidoost en Nieuw-West.



Focusscholen noemen ze hun scholen die staan in achterstandsbuurten, of focuswijken. De kinderen die erop zitten, kampen met taalachterstand, ontvangen weinig steun van thuis, leven vaak in armoede en krijgen minder kansen.



Alex Bakker, directeur van De Kinderboom in Noord, luidde drie jaar geleden met zijn collega's al de noodklok over het gebrek aan middelen om kinderen op scholen in achterstandsbuurten goed te begeleiden.



Bakker zei destijds: "Het onderwijs kan nog zo goed zijn, maar die achterstand - bij taal en rekenen, maar ook in sociale vaardigheden - haal je niet zomaar in."



Achterstanden

De lobby vond gehoor, want de gemeente lanceerde het project Stadsscholen020, waarbij 30 scholen elk 75.000 tot 100.000 euro kregen om in te zetten tegen onderwijsachterstanden.



Dat bedrag werd bij de ene school besteed aan huisbezoeken, en bij de andere aan onderwijsassistenten of ouderparticipatie.



Stadsscholen020 loopt dit schooljaar af en er is geen zicht op structureel extra geld. Onderwijswethouder Simone Kukenheim heeft altijd gezegd een beslissing over voortzetting aan een volgend college over te laten.