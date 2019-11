Manager JD Sports opgepakt om racisme

JD Sports in Amsterdam-Zuidoost. Beeld ANP

Op videobeelden is te zien hoe de manager haar personeel zo’n twee weken geleden toespreekt in Luik. Daar worden medewerkers aan het eind van de werkdag gecontroleerd om diefstal te voorkomen. De vrouw geeft medewerkers opdracht zich op te stellen in drie groepen en gebruikte daarbij denigrerende termen voor minderheden.

Het parket van Luik meldt dat de vrouw vrijdag is aangehouden om verhoord te worden. De manager geeft het voorval toe, maar zegt dat het ging om een poging tot humor. Sinds het verschijnen van de video zijn winkels van de keten geplunderd in Brussel, Luik en Amsterdam. Het is nog onduidelijk of er een verband is met het racisme-incident.