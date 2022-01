Man zwaargewond op straat achtergelaten in Nieuw-West

Beeld Joris van Gennip

Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Wel is inmiddels bevestigd dat het slachtoffer gestoken is. De hulpdiensten kregen iets na 16.15 uur melding van het incident en rukten massaal uit. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse.

De man kreeg medische hulp op straat en is daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie is een onderzoek gestart en heeft inmiddels twee personen aangehouden. De politie is daarnaast nog op zoek naar een derde persoon die mogelijk bij het incident betrokken is. Burgernet meldt dat het gaat om een jongen van zestien jaar, maar dat kan de politie niet bevestigen.

Op de Meer en Vaart heeft rond 16.15 uur een incident plaatsgevonden waarbij één persoon een ernstige verwonding heeft opgelopen. Info? Bel 112! — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) 18 januari 2022