Man zwaargewond bij schietpartij in centrum

Hij is naar een ziekenhuis gebracht. De identiteit van de man is nog niet vastgesteld. De schutter is voortvluchtig.



De aanleiding van het incident is nog onduidelijk. De meldkamer van de politie kreeg tegen middernacht een melding dat er geschoten zou zijn en dat er een man op straat in een plas bloed lag. Agenten troffen ter plaatse het slachtoffer aan.



De vermoedelijke schutter, een man met een zwarte capuchon en spijkerbroek, was na het schietincident weggelopen in de richting van de Korte Nieuwendijk. Een zoektocht naar de verdachte leidde niet tot een aanhouding.