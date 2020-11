Man zwaar toegetakeld na verkeersruzie op Prins Hendrikkade

Een schermopname uit bewakingsbeelden van op de Prins Hendrikkade. Beeld Bureau020/AT5

De mishandeling vond plaats nadat de daders in een donkerkleurige Mercedes bijna een aanrijding veroorzaakten met overstekende voetgangers, onder wie het slachtoffer. Het slachtoffer seinde naar de bestuurder, waarna deze stopte.

Nadat het slachtoffer de bestuurder aansprak op zijn rijgedrag, begonnen de twee mannen op het slachtoffer in te slaan. Na meerdere vuistslagen gaat het slachtoffer knock-out, meldt Bureau020. Ook zijn vriendin raakt gewond. Het slachtoffer is opgenomen geweest in het ziekenhuis en heeft meerdere operaties moeten ondergaan.

De bestuurder is een man van ongeveer 1,90 meter, die tussen de 25 en 45 jaar oud is. Hij is fors gespierd en heeft tatoeages op beide onderarmen. De politie denkt dat hij kennis heeft van vechtsporttechnieken. De bijrijder is ongeveer 1,85 meter lang, en is tussen de 30 en 35 jaar oud.