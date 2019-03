Man zwaar mishandeld en bekogeld met grofvuil in West

De politie gaf woensdag beelden vrij waarop de confrontatie tussen de twee verdachten en het slachtoffer te zien is. Het gebeurde op de Hudsonstraat in West rond kwart voor vijf in de ochtend.



Na een woordenwisseling gooide een van de verdachten een stuk grofvuil naar het slachtoffer, maar miste net. De mishandeling die daarop volgde was zo heftig, dat de politie de beelden daarvan bewust niet heeft gedeeld.



Wel is te zien hoe het slachtoffer na afloop op de grond lag terwijl de twee verdachten hem zijn jas en andere bezittingen afhandig maakten. Vervolgens gingen zij er op een scooter vandoor. Het slachtoffer liep verwondingen op waar hij nog lange tijd last van heeft gehad.



Heuptasje

De politie heeft ook signalementen van de verdachten. Een van hen heeft een licht getinte huidskleur en had destijds kort, donker haar. Hij droeg een zwarte jas met capuchon, lichte jeans en zwarte gympen. De tweede verdachte droeg donkere kleding, een petje en had een heuptasje.