Man vlucht rennend en zwemmend na mishandeling

Volgens de politie gaat het om een mishandeling in de relationele sfeer. Toen agenten arriveerden en met de twee in gesprek gingen, besloot de man de benen te nemen.



Via het Rembrandtpark vluchtte hij rennend en zwemmend weg voor de politie, ook al hadden die hem nog steeds in zicht. Maar toen hij even verderop in de Jan Evertsenstraat in de sloot sprong, raakte hij uit beeld.



Gedacht werd dat hij nog steeds in het water zou zitten. Een politiehond en een helikopter werden ingezet om hem op te sporen.



Uit het water

Toen de agenten het na een tijdje opgaven, zag de man zijn kans schoon en kwam hij uit het water. Dat werd opgemerkt door een agent in burger, die zijn collega's weer inschakelde. Daarna is de man alsnog gepakt en aangehouden.



Omdat hij lange tijd in het koude water heeft gezeten, is hij ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel. Op dit moment zit hij vast. Hij bleek ook nog gezocht te staan voor een aantal openstaande boetes.