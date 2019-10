Man veroordeeld voor mishandeling kinderen in speeltuin Nieuw-West

Beeld Pexels

Op 21 mei 2018 mishandelde de man twee meisjes van zeven en negen in de speeltuin. Een van de kinderen greep hij met kracht bij haar schouder. De ander kneep hij in haar buik en been, waarna hij haar van de schommel trok en bovenop haar ging zitten. Toen agenten de man wilden aanhouden, gaf hij een van hen een stomp in het gezicht. Eenmaal op het politiebureau takelde hij de cel waarin hij werd vastgehouden zo toe, dat die volgens de rechtbank ‘onbruikbaar’ was geworden.

Zedendelict

De twintiger is niet alleen veroordeeld voor zijn gedrag op 21 mei 2018. Een half jaar eerder greep de man uit het niets op straat een vrouw bij haar borst en spuugde hij iemand anders in het gezicht. Begin 2019 gooide hij een ruit van een hotel in en vernielde hij een scooter. In totaal veroordeelt de rechtbank de man voor negen gewelddadige handelingen. Uit een eerdere zitting bleek ook dat hij de afgelopen tijd nog drie keer iemand heeft mishandeld. Voor die gewelddadigheden moet hij nog vervolgd worden.

De rechtbank noemt de man iemand die ‘onder invloed van alcohol en cannabis continu schade en hinder voor de maatschappij veroorzaakt’. Omdat hij is gediagnosticeerd met een borderline persoonlijkheidsstoornis en daarnaast een ernstige alcoholverslaving heeft, is hij verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Daarom valt zijn straf relatief laag uit. Hij moet zich wel verplicht laten opnemen bij de Forensische Psychiatrische Afdeling in Heiloo.