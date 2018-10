Man vernielt piano op Centraal Station

De verdachte zat in de centrale hal achter de pianist op de grond voor hij opstond en de vleugel op zijn kant duwde. NS-servicemedewerkers hebben de man gelijk aangehouden en overgedragen aan de politie.



"Hij is tot kwart over tien 's avonds in verzekering gesteld," maar de verdachte heeft niets over zijn motief losgelaten. Ook is het niet duidelijk of de man onder invloed was tijdens de actie. "Daarop hebben we niet getest," zegt een politiewoordvoerder.