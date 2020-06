Man vast voor beschieten grondwerker met kruisboog in Noord

De kruisboog werd door de politie in beslag genomen. Beeld Politie

Om 10.00 uur ’s ochtends hoort een grondwerker die in de straat aan het werk is een harde klap. Als hij om zich heen kijkt ziet hij een pijl op de grond liggen. In de middag om 15.00 uur hoort hij weer een klap en ziet hij wederom een pijl liggen. Als hij om zich heen kijkt ziet hij in de straat een open raam waarvoor de gordijnen snel worden dichtgetrokken.

De politie wordt gealarmeerd door het slachtoffer en is snel met meerdere agenten ter plaatse, die de woning van de mogelijke schutter binnenvallen. Daar treffen zij een 60-jarige man aan en twee kruisbogen. De kruisbogen zijn in beslag genomen.

De man is aangehouden voor poging tot doodslag en zit nog vast.