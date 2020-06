Man van fiets getrapt in West om seksuele geaardheid

Beeld Politie

Het slachtoffer fietste rond 03.00 uur op de Admiraal de Ruijterweg toen hij een klap kreeg tegen zijn hoofd en van zijn fiets viel. Terwijl de man op de grond lag werd hij door een man op een brommer benaderd, geschopt en beledigd met homogerelateerde scheldwoorden, aldus een politiewoordvoerder.

De politie is in ieder geval op zoek naar een man met een normaal postuur, bruine ogen, donkere kleding. Hij zou Nederlands hebben gesproken met een zwaar buitenlands accent. Mogelijk is er nog een tweede verdachte. Dat kon het slachtoffer zich niet meer herinneren. Getuigen wordt gevraagd zich te melden.