Man van fiets getrapt: 'Er werd kuthomo geroepen'

De man meldt verder dat hij na de mishandeling in het ziekenhuis is beland. Volgens AT5 is de man woensdag rond middernacht mishandeld op de Jan Evertsenstraat in West.



De politie was woensdag rond hetzelfde tijdstip ter plaatse nadat iemand melding had gedaan van mishandeling, maar kan de twee zaken nog niet een en dezelfde noemen, omdat er nog geen aangifte is gedaan. "We hebben het hele verhaal nog niet gehoord," aldus een woordvoerder.



Zijn profielfoto op Facebook heeft de Amsterdammer aangepast met de omslagfoto met verwijzing naar #Ikbenhetzat, die dragqueen Diva MayDay in het leven riep na de mishandeling van dragqueen Monique de la Fressange eind juni.