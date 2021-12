Man van 56 uit Almere doodgeschoten in Amstelveen, mogelijk een liquidatie

Het schietincident vond woensdagochtend plaats rond 10.50 uur, meldt de politie. Beeld Joris van Gennip

Het slachtoffer is een bekende van de politie.

De politie meldde kort na het incident dat het slachtoffer ‘aanspreekbaar’ was, maar zijn toestand verslechterde snel. Hij overleed korte tijd later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Er is nog niemand aangehouden.

Volgens een getuige stond het slachtoffer in een groepje van drie te praten toen er plotseling werd geschoten en hij voorover viel. De politie doet nog geen mededelingen over details. Omstreeks kwart voor elf klonken er zeven schoten. “Ik hoorde eerst twee knallen, toen even pauze, en toen nog vijf,” zegt een buurtbewoner. Een van de projectielen vloog door een raam in de flat aan het eind van de straat. “Mijn buurvrouw zat daar in haar werkkamer toen ineens dat ding boven haar insloeg,” zegt een bewoner van de flat. “Ze heeft mazzel gehad.”

Volgens een andere buurtbewoner was een groepje kinderen dat in de nabijgelegen speeltuin aan het spelen was, getuige van het schietincident.

Het 56-jarige slachtoffer wist nog aan te bellen bij een van de huizen in de straat, voordat hij in elkaar zakte in een voortuin. Daar werd hij door ambulancebroeders behandeld. Vervolgens werd hij afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens een buurman ging het om ‘een oudere blanke man’.

Vermoedelijke schutter

Volgens werklui heeft de politie een telefoon gevonden bij een BMW die in de omgeving van de schietpartij geparkeerd stond. Rechercheurs deden uitgebreid onderzoek bij het voertuig.

Op Burgernet is een bericht uitgegaan over de vermoedelijke schutter. De politie zoekt een man van ongeveer 20 jaar en 1.80 meter lang, in een zwarte blouse, een spijkerbroek en een zwarte muts.

AMSTELVEEN: IVM schietpartij, omg Rembrandtweg Aveen, zkt de Politie, Man 20jr, 180cm,zw blouse, spijkerbroek. Zw Beaniemuts. Ziet u deze persoon, niet benaderen bel 112! https://t.co/uN8RQ5wuVt — Burgernet N-Holland (@Burgernet_NH) 22 december 2021